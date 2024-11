Cdiscount : voici les 16 meilleures offres pour faire de belles économies lors de la Black Friday Week

Cdiscount a décidé de sortir le grand jeu pendant la Black Friday Week. Après avoir proposé un code promo sur tout le site, l’enseigne continue de baisser fortement le prix de certaines références, comme l’iPhone 13 qui chute à 519 euros.Â

À l’instar de la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et plein d’autres e-marchands, Cdiscount répond présent pour la Black Friday Week. L’enseigne continue de brader des produits coté Tech pour vous permettre de vous équiper de smartphones, tablettes, TV, PC portables, et objets connectés à prix cassés. Nous avons fait le tri parmi toutes les offres, voici celles qui ont retenu notre attention.

Les meilleures offres Cdiscount lors de la Black Friday Week

Xbox Series S

La Xbox Series S est la petite sœur de la Xbox Series X, la dernière console en date de Microsoft. C’est l’équivalent de la PS5 Digitale chez Sony, c’est-à -dire une console sans lecteur physique. Pour jouer, il faut donc passer par le Store où souscrire un abonnement au Game Pass qui permet de jouer à de nombreux jeux moyennant quelques euros tous les mois.

La console Xbox Series S propose…

Elle est toute indiquée pour utiliser le Game Pass

Le stockage est extensible avec un emplacement dédié

Son format compact plus séduisant que la Xbox Series X

La Xbox Series S est une console qui vaut normalement 299 euros. Mais si vous allez sur Cdiscount, on la trouve aussi dans un pack avec un casque sans fil JBL Quantum 100 offert, pour seulement 239 euros.

Google Pixel 8a

Envie d’un smartphone durable, performant et qui prend de très belles photos tout en étant abordable ? Voilà la description du Google Pixel 8a. Ce récent smartphone sorti en 2024 baisse déjà son prix de près de 150 euros grâce à cette offre de la Black Friday Week. C’est inédit !

Pourquoi choisir le Google Pixel 8a ?

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros à son lancement, le Google Pixel 8a est dorénavant proposé à 404,99 euros chez Cdiscount. On le trouve aussi à 329 euros chez Red by Sfr, mais si vous prenez un forfait avec.

Samsung HW-T400

Pas envie d’investir une fortune dans une barre de son ? Il existe des modèles pas chers (du moins selon les standards du marché) et faciles à utiliser pour les néophytes. Par exemple, la Samsung HW-T400 est une bonne entrée en matière pour se faire la main, et elle ne coûte pas plus de 70 euros lors de la Black Friday Week.

La Samsung HW-T400 en bref

Une barre de son ultra-compacte

Quatre haut-parleurs pour une puissance de 40 W RMS

Peut fonctionner en tous sans-fil

De base à 99,99 euros, la Samsung HW-T400 est aujourd’hui remisée à 69,99 euros sur Cdiscount.

Samsung 55Q60C

Pour profiter au mieux de ses contenus favoris, nous pouvons être tentés par un TV de 65 pouces, de 75 pouces, voire plus. Mais certaines personnes se contentent d’une diagonale inférieure, mieux adaptée à un petit salon ou une chambre, et avec ses 55 pouces, ce TV Samsung en promotion se suffit à soi-même avec sa dalle QLED, sa définition 4K et ses fonctions connectées

Le Samsung 55Q60C, c’est quoi ?

Un téléviseur de 55 pouces avec la technologie Qled

La définition 4K et des traitements HDR

Smart TV sous Tizen OS et Gaming Hub

Avec un prix barré à 579,99 euros, le téléviseur Samsung 55Q60C se négocie maintenant à 529 euros seulement sur Cdiscount.

Asus VivoBook 16 FX36

Il n’est pas vraiment habituel de trouver une configuration solide dans un PC portable très fin aux airs d’ultrabook. C’est pourtant le cas de l’Asus Vivobook 16X, qui embarque une puce i7 de 12e gen et surtout une RTX 4060. Une machine intéressante qui vous coûtera pas plus de 900 euros grâce à la Black Friday Week.

Les points forts de l’Asus Vivobook 16 FX36

Un écran FHD de 16 pouces + 144 Hz

Combo RTX 4060 + i7 de 12e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Habituellement à 1 199 euros, l’Asus VivoBook 16 FX36 est actuellement vendu à 899 euros sur cdiscount.com.

Asus TUF Gaming A15

Si vous attendiez les promotions de la Black Friday Week pour enfin vous acheter un PC portable bien équipé pour jouer efficacement, alors votre jour de chance est peut-être arrivé. Le laptop gaming Asus TUF Gaming A15, avec une RTX 3050 et un Ryzen 7 série 7 000, est 200 euros moins chers.

L’essentiel à retenir de l’Asus TUF Gaming A15

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 7 7435HS + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Précédemment affiché à 729,99 euros, l’Asus TUF Gaming A15 est aujourd’hui proposé à 599 euros chez Cdiscount.

Acer Nitro V (RTX 4050)

Eh oui, nul besoin de se ruiner pour enfin s’offrir un PC portable gamer puissant avec des composants récents sous le capot. La preuve avec l’Acer Nitro V, doté d’une RTX 4050 et d’un Ryzen 5, que l’on trouve à moins de 700 euros.

Les atouts de l’Acer Nitro V

Une dalle IPS FHD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo RTX 4050 + Ryzen 5 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Habituellement à 899 euros, le PC portable Acer Nitro V se vend aujourd’hui à 699 euros sur le site Cdiscount.

MacBook Air M2

Le MacBook Air 2022 est un PC portable de choix chez Apple. Il embarque la puce M2, qui a su démontrer sa puissance et son efficacité. Et, si son prix de départ était un frein, grâce à cette offre Black Friday Week, il devient plus accessible en tombant à moins de 1 000 euros.

Quels sont les avantages du MacBook Air M2 ?

Un écran bien calibré

Le rapport performance/autonomie inégalé

Une machine parfaitement silencieuse

Lancé à 1 499 euros, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 est en ce moment disponible à 949 euros chez Cdiscount.

iPhone 13

Il est possible de nos jours d’obtenir l’iPhone 13 pour un prix plus que correct et d’en jouir encore plusieurs années grâce à son suivi logiciel exemplaire. C’est notamment le cas aujourd’hui pour la Black Friday Week où il s’affiche à moins de 560 euros.

En quoi l’iPhone 13 est intéressant ?

Un design bien exécuté avec un bel écran OLED

La puissance de sa puce A15 Bionic

Un excellent appareil photo à deux capteurs

Au lieu de 909 euros lors de son lancement, puis réduit à 749 euros, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est dorénavant disponible en promotion à seulement 519 euros sur le site Cdiscount.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers la Xiaomi Redmi Watch 3 Active qui se montre efficace et ne coûte pas plus de 30 euros.

Que propose la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Un grand écran lumineux

Une bonne endurance

Un tarif accessible

D’abord à 49,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 Active est en ce moment affichée à 25,99 euros sur le site Cdiscount.

Les offres du Black Friday en avance toujours disponibles

Console PS5 Pro

Aujourd’hui, c’est la sortie officielle de la nouvelle console de Sony, à savoir la PlayStation 5 Pro. Elle est plus puissante que la PS5 de base et promet de la 4K à 60 images par seconde sur la majorité des jeux. Le jour de son lancement, elle ne va évidemment pas être moins chère, mais certains e-commerçants la propose en pack avec des accessoires offerts.

Plus de puissance

Nouveau design

Mais plus chère

La PlayStation 5 Pro livrée avec sa manette DualSense est vendue à 799 euros. Pour le Black Friday, Cdiscount y ajoute un support de recharge pour manette pour le même prix.

Dyson V8 Origin

Les balais aspirateurs Dyson les moins récents sont encore très recommandables. Le V8 Origin par exemple, peut se vanter d’être maniable et d’offrir une bonne puissance pour nettoyer efficacement votre domicile. Si vous souhaitez vous procurer un, c’est le bon moment, puisque cette référence devient plus intéressante à l’avant-première du Black Friday.

Il offre un format polyvalent et pratique

Efficace pour ramasser les saletés sur divers types de sols

Pendant une bonne quarantaine de minutes

Habituellement proposé à 379 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Origin se négocie actuellement à 269 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Smart Doorbell 3S

Pour compléter ou commencer votre installation de maison connectée, en plus des classiques caméras de sécurité intérieures et extérieures, pensez à la sonnette connectée. Elle permet de filmer vos visiteurs et interagir avec eux même si vous n’êtes pas chez vous, pour les avertir de votre absence ou donner des instructions à un livreur, par exemple.

Xiaomi Smart Doorbell 3S // Source : Frandroid

Une résolution 2K pour bien voir vos visiteurs

L’audio bidirectionnel, pour entendre et parler

Prise en charge de deux méthodes d’alim : batterie ou filaire

La Xiaomi Smart Doorbell 3S coûte 99,99 euros et passe à 89,99 euros. Alors oui, ce n’est « que » 10 euros de réduction, mais il s’agit du dernier modèle, et si vous êtes nouveau client sur le site, vous avez un coupon de 15 euros à utiliser.

Samsung 65Q70D

Que ce soir pour regarder vos films et vos séries ou jouer aux jeux vidéo, le TV QLED Samsung 65Q70D de 2024 est un modèle idéal pour celles et ceux qui recherchent un grand téléviseur bien complet. Malgré sa fiche technique solide, on le trouve actuellement à moins de 750 euros.

Une dalle QLED de 65 pouces + 120 Hz

Compatible HDR10+

Quatre ports HDMI 2.1

Vendu aux alentours de 999 euros, le TV QLED Samsung 65Q70D 2024 peut en ce moment vous revenir à 749 euros sur le site Cdiscount.

Panasonic TX-48MZ800E

Le TV Panasonic TX-48MZ800E, qui marque des points avec sa dalle 4K OLED rafraîchie à 120 Hz, est actuellement affichée à un prix peu commun pour de telles prestations. Merci le Black Friday.

Une dalle 4K OLED de 48 pouces + 120 Hz

Compatible HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision,

Google TV

Disponible à 1 199 euros, le TV OLED Panasonic TX-48MZ800E est en ce moment proposé à 779 euros sur Cdiscount.

Viewsonic VX3218

Dans un marché des moniteurs gaming toujours plus concurrentiels, il est rare de trouver des références incurvées de 32 pouces aux alentours des 170 euros. C’est pourtant le cas du VX3218 de chez ViewSonic qui profite d’une réduction conséquente lors du Black Friday en avance.

Une dalle incurvée de 32 pouces en FHD

Taux de rafraîchissement de 165 H et un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 199,99 euros, l’écran PC ViewSonic VX3218 est en ce moment disponible à 169,99 euros sur le site Cdiscount.

Lenovo Yoga Slim 7 14APU8

Le Lenovo Yoga Slim 7 compte parmi ces laptops que les travailleurs nomades vont sans aucun doute apprécier, non seulement pour sa légèreté, mais aussi pour ses performances qui permettent d’enchaîner diverses tâches avec fluidité.

Un écran 2,8K de 14 pouces + 90 Hz

Un combo Ryzen 7-7840S + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Avec un prix barré à 999,99 euros, le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14APU8 est remisé en ce moment à 899 euros sur le site Cdiscount.

