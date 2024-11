Samsung craque pour la Black Friday Week et brade ses meilleures références : S24 Ultra, Z Fold 6, Watch Ultra…

Lors de la Black Friday Week, les produits Samsung sont à l’honneur. Ils bénéficient de fortes promotions durant cette période, et si une des dernières références de la marque vous fait de l’oeil (Galaxy Watch Ultra, Z Fold 6, Galaxy A55…), c’est l’occasion de profiter des nombreuses offres.

Si vous êtes actuellement en quête d’un appareil Samsung, c’est le bon moment pour craquer. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Black Friday Week, qui a débuté ce lundi 18 novembre, permet d’économiser de belles sommes sur des produits de la marque : Galaxy Watch Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A55, Galaxy Watch FE… il y a même des téléviseurs ou encore des balais aspirateurs en promotions. Pour vous aider, nous avons concocté une sélection en regroupant uniquement les offres les plus alléchantes du constructeur sud-coréen.

Les meilleures offres Samsung pendant la Black Friday Week

Samsung Galaxy Watch FE

Après avoir inauguré sa gamme FE sur ses smartphones, ses tablettes, et ses écouteurs, Samsung saute enfin le pas en l’ajoutant à ses montres connectées et dévoile la Galaxy Watch FE. Elle garde le même objectif, à savoir proposer une expérience relativement haut de gamme, le tout à un prix plus contenu grâce à quelques petites concessions faites ici et là.

Son design soigné et ses finitions réussies

Une navigation fluide

Mesures de santé globalement précises

La Samsung Galaxy Watch FE est disponible au prix de 229 euros, mais en ce moment, on la trouve à seulement 144 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Si d’ici à quelques mois, le Galaxy S24 Ultra de Samsung se verrait remplacé, il reste toujours un excellent smartphone à conseiller. D’autant plus maintenant que sa version 512 Go voit son prix fortement chuter lors de la Black Friday Week.

Les forces du Samsung Galaxy S24 Ultra

La qualité folle de l’écran Amoled LTPO de 6,8″ à 120 Hz

One UI atteint son apogée en termes d’interface

Toutes les fonctions Galaxy AI pour améliorer son utilisation

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est sortie au prix de 1 589 euros dans sa version 512 Go, mais à l’occasion de la Black Friday Week, il s’affiche en promotion à 1 099 euros sur samsung.com.

Samsung Galaxy Watch 7

Avec la Samsung Galaxy Watch 7, vous avez au poignet un concentré de technologie avec des capteurs à tout-va. La dernière montre connectée en date de la marque profite de la Black Friday Week pour s’afficher à prix réduit.

Ce qu’on apprécie de la Samsung Galaxy Watch 7

Le nouveau capteur BioActive est efficace

Elle utilise un score d’énergie simple à comprendre

L’écran, le design et le bracelet sont de belle facture

De base à 319 euros, la Samsung Galaxy Watch 7 profite de la Black Friday Week pour s’afficher à présent à 289 euros chez Alltricks..

Samsung Galaxy Z Fold 6

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 s’utilise comme un bon livre pour offfrir une expérience plus immersive. Et surtout, son prix est, lui aussi, plié, puisqu’il y a une réduction de 502 euros chez la Fnac et Darty à l’occasion de la Black Friday Week.

Ce qui séduit avec le Samsung Galaxy Z Fold 6

Côté design, Samsung a réussi sa copie

Le double écran, ouvert, est très lumineux, c’est plaisant !

Les performances sont au rendez-vous, au bonheur des gamers

Pendant la Black Friday Week, vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy Z Fold 6 à 1 499 euros au lieu de 2 001 euros. Cette réduction est valable aussi bien chez la Fnac que chez Darty, donc à vous de choisir, en fonction de là où vous avez un compte.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 avec S Pen

Pour celles et ceux qui aimeraient profiter d’une bonne tablette avec un prix contenu, Samsung suggère quelques modèles intéressants. Parmi eux, on retrouve la Galaxy Tab S6 Lite, une ardoise qui peut sembler vieillissante (2020), mais profite d’un processeur plus puissant grâce à une mise à jour réalisée en 2022. Elle est donc facilement recommandable, surtout à moins de 200 euros.

L’essentiel à retenir de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022

Une bonne qualité de fabrication

Une interface OneUI agréable à utiliser

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 se négocie aujourd’hui en promotion à 199 euros sur le site Carrefour.

Pack SSD Samsung T7 2 To

Le SSD portable Samsung T7 a beau ne plus être une référence toute jeune, il demeure un modèle tout à fait recommandable, grâce à sa vitesse de transfert ultra-rapide, son format compact et ses multiples compatibilités. En pleine Black Friday Week, il est possible de l’acquérir pour moins de 140 euros, et avec son étui de transport, s’il vous plaît.

Les avantages de ce Samsung T7

Un SSD compact et robuste

Des débits très rapides

2 To pour un bon prix

Initialement affiché à 189,99 euros, le pack avec un SSD externe Samsung T7 2 To et un étui est aujourd’hui disponible en promotion à 139,99 euros chez Boulanger.

Samsung Odyssey G9 G95C

Dalle Ultra-wide de 49 pouces, courbure 1000R, taux de rafraîchissement de 240 Hz… Le Samsung Odyssey G9 G95C est décidément un écran PC pas comme les autres qui devraient ravir les joueurs les plus exigeants. Pendant la Black Friday Week, vous trouverez cette belle bête affichée avec 200 euros de moins.

Ce qu’offre le Samsung Odyssey G9

Une dalle Ultra-Wide de 49 pouces (32:9)

Une courbure 1000R très immersive

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Des ports HDMI 2.1

Auparavant affiché à 799,99 euros, l’écran PC gamer Samsung Odyssey G9 G95C est aujourd’hui disponible en 599,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Samsung Galaxy S24+ (256 Go)

Le Samsung Galaxy S24+ est la version juste au-dessus du S24 classique, plus grand et légèrement plus puissant. Plus cher aussi, sauf pendant le Black Friday où il est à -27 %.

Ce qu’on préfère chez le Samsung Galaxy S24+

Son design soigné et l’apparition de bords plats

L’écran AMOLED de 6,7″ 120 Hz très bien calibré

Les 7 ans de mises à jour et l’interface One UI qui font plaisir

Au lieu de 1169,90 euros, vous avez l’opportunité de commander le Samsung Galaxy S24+ à 849,99 euros chez Boulanger pendant le Black Friday.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Avis aux sportifs et aux amateurs de grosses montres connectées très performantes : la Samsung Galaxy Watch Ultra devient bien plus recommandable après 200 euros de réduction à la Black Friday Week.

En quoi la Samsung Galaxy Watch Ultra est intéressante ?

Un écran très lumineux et un bouton d’action pratique

Un suivi GPS précis et un excellent suivi de la fréquence cardiaque

Des fonctions sportives exclusives

Disponible à sa sortie à 699 euros, la Samsung Galaxy Watch Ultra est en ce moment remisée à 499 euros avec un chargeur 25W sur Amazon.

Samsung Galaxy S23 FE

Il y a beau avoir un Galaxy S24 FE, se tourner vers le Samsung Galaxy S23 FE n’est pas une mauvaise idée pour autant. Si son prix élevé à sa sortie ne lui a pas permis de briller, il devient plus intéressant maintenant que son prix baisse. On l’apprécie pour son écran, son interface agréable et sa belle qualité photo.

Le Samsung Galaxy S23 FE en bref

Un joli design avec un très bel écran Amoled

Une bonne qualité photo

Une partie logicielle soignée avec OneUI 6 et Android 14

Le Samsung Galaxy S23 FE dans sa version 128 Go est sorti au prix de 699 euros, mais avec cette offre Bouygues Telecom, vous pouvez l’obtenir à seulement 379 euros. Pour cela, il faut cocher la case « Sans forfait » et remplir l’ODR de 80 euros.

Samsung Galaxy Book 3 360

Le Samsung Galaxy Book 3 360 coche toutes les cases de ce que l’on peut attendre d’un tel appareil : autonomie, puissance, portabilité, confort et bel écran. Cette troisième itération est très recommandable, d’autant plus maintenant que son prix chute sous les 800 euros.

Les points intéressants du Samsung Galaxy Book 3 360

Un ultraportable 2-en-1

Une dalle OLED de 13,3 pouces

Un combo i5 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Avec un prix barré à 1 399 euros, le Samsung Galaxy Book 3 360 est désormais affiché à 799 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Les offres du Pré-Black Friday encore disponibles

Samsung Chargeur 25 W USB-C

Les chargeurs n’étant plus inclus dans les boîtes de certains smartphones, il est préférable d’en posséder déjà un chez soi. Le chargeur rapide de 25 W signé Samsung est par exemple très recommandable dans ce contexte, et encore plus aujourd’hui puisqu’il coûte moins de 10 euros.

Une puissance de charge 25W

Avec charge adaptative

Une interface USB-C

D’abord affiché à 39,90 euros, le chargeur rapide officiel de Samsung (25W) est désormais vendu à 9,99 euros sur le site d’Amazon.

Samsung Jet 65 Pet

Un balai aspirateur peut vite coûter cher, surtout si vous optez pour un modèle Dyson. Heureusement, certains constructeurs proposent de bonnes références, comme ce JET 65 Pet de chez Samsung qui passe à moins de 280 euros.

Un balai aspirateur léger et maniable

Une bonne puissance d’aspiration sur la plupart des sols

Une autonomie de 40 minutes

Proposé à 399 euros, le balai aspirateur Samsung Jet 65 Pet se trouve maintenant à 279 euros sur le site Darty et celui de la Fnac.

Samsung 65Q70C

Que ce soit pour matter vos films et vos séries ou jouer aux jeux vidéo, le TV QLED Samsung 65Q70C de 2024 est un modèle idéal pour celles et ceux qui recherchent un grand téléviseur bien complet. Malgré sa fiche technique solide, on le trouve actuellement à moins de 750 euros.

Une dalle QLED de 65 pouces + 120 Hz

Compatible HDR10+

Quatre ports HDMI 2.1

Vendu aux alentours de 999 euros, le TV QLED Samsung 65Q70D 2024 est affiché à 749,99 euros sur le site Cdiscount.

Samsung Galaxy A55

Le Samsung Galaxy A55, apprécié pour la qualité de son écran et son autonomie exemplaire, bénéficie actuellement d’une belle réduction pour le Black Friday en avance. Si vous cherchez un nouveau smartphone, c’est peut-être le bon moment pour se laisser tenter.

Écran de qualité et en 120 HZ

Deux jours d’autonomie

Expérience logicielle proche des Galaxy S

De base à 499 euros, le Samsung Galaxy A55 est en ce moment remisé à 289 euros sur Cdiscount.

