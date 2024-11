Aspirateurs robots, caméras, serrures connectées… Les meilleures offres maison connectée pour le Black Friday

Avec le Black Friday qui est enfin là, c’est une occasion en or d’enrichir sa maison connectée — ou bien de s’y mettre. Aspirateur robot, alarme et éclairage connectés, ou encore balance, il y a de tout en promotion !

Que vous souhaitiez optimiser le confort de votre chez-vous, renforcer la sécurité de votre domicile ou simplement ajouter une touche d’innovation, les offres en domotique et objets intelligents foisonnent en ce moment. Le Black Friday est ce moment parfait de l’année pour réaliser de belles affaires, car les e-commerçants dégainent leurs plus grosses réductions. On récapitule ici les offres les plus intéressantes sur la maison connectée.

Les meilleures offres maison connectée du Black Friday

Si vous ne parvenez pas à trouver le bon produit au sein de cette sélection, nous vous renvoyons vers nos guides d’achats dédiés. Nous avons une sélection des meilleurs aspirateurs robots, un comparatif des différentes caméras de surveillance ainsi qu’un guide d’achat des meilleures alarmes connectées.

Kit de démarrage Philips Hue

Vous voulez passer enfin à l’éclairage connecté ? Choisissez du Philips Hue pour plus de simplicité. Ce kit contient 2 ampoules White & Color, une Télécommande smart button ainsi que le bridge.

Les points fort du Kit Philips Hue

Livré avec le bridge qui offre des fonctionnalités supplémentaires, dont les routines

Deux ampoules LED E27

Interrupteur physique pour la modulation

Le kit de démarrage est à 106 euros chez Amazon au lieu de 149 euros.

Aspirateur robot Lefant M210

L’aspirateur robot le plus vendu d’Amazon est en promo ! Très compact, très silencieux, il est aussi un des moins chers du marché. Il sera parfait pour un petit appartement pas trop encombré. Nous l’avions testé pour vous donner notre avis d’experts.

Les points forts du Lefant M210

Particulièrement compact et silencieux

Aspiration 1 800 Pa vraiment bien pour son prix

Pièces de rechange fournies

Le Lefant M210 est à 89 euros sur Amazon, au lieu d’un prix régulier qui oscille entre 259 et 359 euros. Une affaire en or.

Roborock S8 MaxV Ultra

Pour s’occuper des tâches ménagères, rien ne vaut le meilleur aspirateur laveur du marché testé par Frandroid. Le Roborock S8 MaxV Ultra se distingue par ses qualités d’aspiration ainsi que sur le lavage humide. Surtout, après chaque passage, la serpillère se nettoie automatiquement.

Les points forts du Roborock S8 MaxV Ultra

La qualité du lavage humide

Les performances d’aspiration

L’entretien de la serpillère

Le Roborock S8 MaxV Ultra est à 1099 euros chez Boulanger au lieu de 1499 euros.

Roborock QRevo Plus

C’est encore une fois un bel appareil mis en avant pendant cette Black Friday Week. Le Roborock QRevo Plus embarque un capteur LIDAR pour faciliter la détection des objets. Avec une puissance d’aspiration à 7 000 Pa, celui-ci est performant dans chaque session de nettoyage.

Les points forts du Roborock QRevo Plus

La cartographie 3D

Une aspiration très puissante

Deux serpillères rotatives

Cet aspirateur robot lancé à 799 euros est en promotion pendant la Black Friday Week. Le Roborock QRevo Plus est vendu chez Darty au prix de 549 euros.

Prise connectée Meross

Une prise connectée telle que celle-ci permet de transformer un appareil classique en appareil connecté et donc de le contrôler à distance. Pratique, pas cher.

Les points forts de la prise connectée Meross

Une installation facile

Un contrôle à distance des appareils électriques

Une compatibilité avec les assistants vocaux

Initialement proposée à 19,99 euros, la prise connectée Meross est aujourd’hui disponible en promotion à 10 euros sur Amazon.

Withings Body Smart

La balance connectée vous permettra de surveiller votre poids et votre santé au long cours. Le tout sera consigné sur l’application Withings dédiée. Il est en outre possible d’enregistrer plusieurs profils pour toute la famille.

Les points forts de la Withings Body Smart

Jusqu’à 8 utilisateurs

8 mesures corporelles précises

Autonomie de 15 mois

La balance Body Smart est à 79,95 euros au lieu de 99,95 euros en temps normal chez Amazon.

Yale Smart Lock

Afin de sécuriser votre domicile, les serrures connectées sont une bonne solution. La Yale Smart Lock est un modèle déjà solide dans sa construction avec une installation simple. Au quotidien, il est très aisé de l’utiliser avec l’application. C’est un excellent produit s’il s’agit du premier achat jamais fait.

Les points forts du Yale Smart Lock

La qualité de fabrication

Facile à installer

Adapté à la majorité des portes

Cette serrure connectée Yale Smart Lock est proposée en promotion sur Amazon pendant la Black Friday Week. Celle-ci est au prix de 145 euros au lieu de 249 euros.

En alternative moins onéreuse, vous pouvez vous tourner vers la Aqara U200, proposée à moins de 200 euros au lieu d’un tarif de base de 269,99 euros.

Alarme Netatmo

Le constructeur Netatmo est l’une des références en termes d’objets connectés pour la maison. Son pack d’alarme pour la maison contient : une caméra d’intérieur, la sirène intérieure et trois détecteurs de porte. Avec l’application Netatmo Security, vous êtes en capacité de gérer la sécurité de votre domicile depuis votre smartphone.

Les points forts de l’alarme Netatmo

La mise en place simple

Des produits de qualité déjà éprouvés

Pas d’abonnement supplémentaire

Le pack de démarrage d’alarme Netatmo est en promotion lors de cette Black Friday Week. L’ensemble est vendu à 229 euros chez Boulanger contre 349 euros.

Alarme Ring Plus

Pour ceux ayant déjà des objets connectés dans un écosystème précis préfèreront faire des achats selon ce point précis. Le set d’alarme Ring Plus s’intègre dans Alexa et dispose d’une belle facilité de connexion. Ce pack est surtout très simple à installer soi-même.

Les points forts de l’alarme Ring Plus

Très facile à installer

L’intégration à l’écosystème Alexa

La connexion immédiate entre les produits

Le pack d’alarme Ring Plus de chez Amazon est vendu à 89 euros au lieu de 149 euros.

