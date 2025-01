Ticwatch Atlas : notée 9/10, l’une des montres connectées sportives WearOS les plus endurantes du marché est à -30 % sur Amazon

La Ticwatch Atlas de Mobvoi est une smartwatch parfaite pour le sport et qui bénéficie d’une excellente autonomie. Si elle vous intéresse pour vos prochains entraînements, sachez qu’Amazon la propose actuellement à 251,99 euros au lieu de 359,99 euros.

La Ticwatch Atlas est une montre connectée dont les sportifs peuvent utiliser pour suivre leurs exploits. Outre son suivi d’activité et de santé efficace, cette smartwatch a un autre atout majeur : son autonomie qui bat des records, notamment grâce à un système de double écran visant à économiser de la batterie. Une montre que l’on a notée 9/10, et que l’on peut actuellement trouver affichée à -30 %.

Les points forts de la Mobvoi Ticwatch Atlas

Son autonomie, évidemment

Ses mesures précises (fréquence cardiaque, GPS…)

Son écran lumineux

Lancée à 359,99 euros, la Mobvoi Ticwatch Atlas est aujourd’hui disponible en promotion à 251,99 euros sur Amazon.

Une montre robuste et ultra-endurante

La Ticwatch Atlas est une montre connectée qui présente des lignes très sportives, avec sa lunette crantée et son bracelet en caoutchouc fluoré. Son boîtier est plutôt imposant, mais respire surtout la solidité, ce qui est rassurant. Côté écran, on a droit à une dalle OLED de 1,43 pouce bien lumineuse, protégée par du verre de type saphir, soit un matériau qui résiste bien aux rayures. Mais là où cette Ticwatch Atlas se démarque vraiment de la concurrence, c’est sur son affichage, qui se constitue de non pas un, mais bien de deux écrans.

La dalle OLED peut en effet se transformer en écran LCD à très faible consommation, qui s’active lorsque la montre n’est pas utilisée. C’est ingénieux, mais sachez que cet écran économe est pratiquement illisible en plein soleil. Ce double écran intelligent permet avant tout de prolonger l’autonomie de la Ticwatch Atlas. Justement, parlons-en, de cette autonomie : lors de notre test, la smartwatch a pu tenir 56h avec une batterie de paramètres activés et l’écran LCD monochrome. Avec l’always-on AMOLED, la montre s’est déchargée en 44 heures. La Ticwatch Atlas fait donc partie des montres Wear OS qui développent la meilleure autonomie sur le marché actuellement.

Des capteurs bien précis

Comme précisé juste au-dessus, la Ticwatch Atlas est animée par le système Wear OS et doit donc être jumelée à son application compagnon, Mobvoi Health, sur un smartphone Android. Celles et ceux qui possèdent un iPhone ne pourront donc pas l’utiliser. Une fois l’appareil configuré, vous pourrez y installer toute application compatible avec les montres connectées Wear OS depuis le Play Store. Oui, des applications tierces peuvent être installées sur la montre, comme Spotify, Strava ou encore Runtastic.

Concernant l’aspect sport et santé, la Ticwatch Atlas est capable de mesurer la fréquence cardiaque, le taux de saturation en oxygène du sang (SpO2) ainsi que le niveau de stress de l’utilisateur. La mesure de la fréquence cardiaque s’est révélée assez fiable lors de notre test, mais quelques incohérences ont été relevées. Le GPS, quant à lui, se montre globalement vraiment cohérent. Par ailleurs, les sportifs pourront avoir accès à plus de 110 modes d’entraînement. La montre peut suivre une multitude d’activités, comme les plus fréquentes (course à pied, marche, cyclisme…), mais aussi les plus farfelues, comme l’exercice « touchée des orteils opposées debout« … Comprenez « étirements » : la traduction laisse à désirer…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Mobvoi Ticwatch Atlas.

