Cdiscount met le paquet pour les soldes d’hiver avec de belles promotions

Pendant les soldes d’hiver, Cdiscount vous permet de vous équiper en produit Tech à prix réduit pour le début d’année 2025. Les offres sont attractives, mais beaucoup trop nombreuses. Nous avons donc réuni les meilleures dans cet article.

Les soldes d’hiver sont de retour pour la première fois de l’année 2025. Comme le veut la tradition, ça sera un mois de festivités avec des milliers d’offres. Cdiscount y participe et va même jusqu’à proposer un code promo pour vous faire économiser davantage sur les produits déjà soldés. Découvrez notre petite sélection des meilleures offres actuellement disponibles sur le site.

Voici le codes promo :

15 euros dès 129 euros d’achat : 15DES129

Les meilleures offres disponibles chez Cdiscount lors des soldes d’hiver 2025

Garmin Venu 2S

La Garmin Venu 2S est une version plus fine de la Garmin Venu 2, une montre connectée à destination des sportifs et sportives qui cherchent à mesurer leurs performances avec précision. Bonne nouvelle, son prix chute fortement pendant les soldes et devient plus raisonnable.

La Garmin Venu 2S, c’est quoi ?

Une montre faite pour les poignets fins avec une circonférence de 110 à 175 mm

Une semaine d’autonomie en utilisation standard

Un suivi sportif au top

Au lieu de 399,99 euros à son lancement, la Garmin Venu 2S est aujourd’hui disponible en promotion à 184 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

DJI Mini 3

Le DJI Mini 3 fait partie de ces drones compacts et accessibles qui s’adressent avant tout aux débutants et à celles et ceux qui n’ont pas un budget suffisamment important pour acquérir un modèle Pro. Ce modèle très efficace est d’ailleurs affiché à un prix bien moins élevé que d’habitude pendant les soldes.

Le DJI Mini 3, c’est quoi ?

Un drone compact

Des images filmées jusqu’en 4K à 30 ips

Plusieurs fonctions de prise de vue intégrées

Une bonne autonomie

De base à 579 euros, le DJI Mini 3 accompagné de sa radiocommande RC-N1 est actuellement vendu à 329 euros sur Cdiscount, mais en appliquant le code 15DES129, il revient à 314 euros.

Apple AirPods 4

Envie d’AirPods pas trop cher pour accompagner votre nouvel iPhone reçu à Noël ? En ce moment, les AirPods 4 d’Apple sans ANC bénéficient d’une belle remise à l’occasion des soldes d’hiver.

Les AirPods 4 en détails

Ce sont des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

De base à 149 euros, les Apple AirPods 4 (sans ANC) est disponible en promotion à 129 euros sur Cdiscount.

Apple TV 4K (2022)

L’Apple TV 4K (2022), dernier boîtier multimédia en date de la firme californienne, offre la meilleure qualité d’image et de son qu’il soit. S’il vous intéresse, c’est le moment : un code promo le fait tomber à moins de 150 euros.

L’Apple TV 4K (2022) délivre…

Une qualité d’image et de son exceptionnelle

Un assistant Siri réactif et utile

Une interface tvOS fluide et épurée

Pour sa version 64 Go et WiFi, l’Apple TV 4K (2022) est proposé à 169 euros, mais aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 149 euros grâce au code 15DES129 sur le site Cdiscount.

Garmin Forerunner 55

Garmin, marque incontournable dans le monde des wearables, propose de nombreuses références pour plaire aux sportifs. Elle pense même aux petits budgets, et conçoit sa Forerunner 55, une montre entrée de gamme avec un bon nombre de capteurs et de fonctionnalités pour vous accompagner. Aujourd’hui, elle voit prix baisser de 75 euros.

Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 55 ?

C’est une montre connectée pour les runners

Avec plusieurs modes d’entraînements différents

GPS, GLONASS et Galileo intégrés

Et endurante

Initialement à 199 euros, la Garmin Forerunner 55 est remisée à 139 euros chez Cdiscount, mais en appliquant le code 15DES129, la montre revient à 124 euros.

MacBook Air M1 (2020)

Bien qu’il affiche bientôt 4 ans, le premier PC portable d’Apple à avoir amorcé la transition vers les puces maison, les fameuses Apple Silicon M, le MacBook Air 2020 n’en est pas moins recommandable. Ce très bon laptop encore à la hauteur aujourd’hui, profite d’une importante réduction qui le rend encore plus intéressant à l’occasion des soldes.

Le MacBook Air 2020 reste un bon choix pour…

Ses finitions irréprochables

Sa puce M1, toujours puissante

Sa bonne autonomie

Au lieu de 1 129 euros habituellement, le MacBook Air 2020 M1 (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 734 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES129.

Asus VivoBook 15 R1500

Si vous recherchez un PC portable doté d’une configuration simple et efficace pour travailler, y compris en mobilité, vous pourrez par exemple opter pour l’Asus VivoBook 15 R1500, que Cdiscount propose actuellement à moins de 325 euros.

Ce que propose l’Asus VivoBook 15 R1500

Un design soigné et léger

Une dalle Full HD de 15,6 pouces

Combo i3 de 12e gen + 8 Go de RAM + SSD de 1 To

Proposé au départ à 589 euros, le PC portable Asus VivoBook 15 R1500 s’affiché à présent à 349 euros sur le site Cdiscount, mais avec le code 15DES129, il passe à 334 euros.

Manette PS5 Access

La manette PS5 Sony Access Controller s’adresse aux joueuses et joueurs en situation de handicap. Un accessoire qui était très attendu et que l’on trouve pendant les soldes à un bon prix sur Amazon : moins de 50 euros.

La manette Sony PS5 Access, c’est quoi ?

Une manette plus confortable pour les utilisateurs en situation de handicap

Des boutons et joysticks de formes variées

Des ports d’extension pour connecter d’autres accessoires d’accessibilité

Lancée à 89,99 euros, la manette Sony PS5 Access est aujourd’hui disponible en promotion à 49 euros sur Cdiscount.

Lenovo Ideapad Slim 315IRU9

Si votre laptop enchaîne les bugs et commence à rendre l’âme, et que vous souhaitez investir dans une machine plus performante sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU9 est une bonne solution et revient à un prix bien bas grâce aux soldes.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU9

Compact et pratique au quotidien

Une configuration solide : un Intel Core 5 120U + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go pour accueillir vos données

De base à 649 euros, le PC portable Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU9 s’affiche désormais à un prix plus doux sur le site Cdiscount : 514 eurosaprès avoir appliqué le code 15DES129.

Samsung Galaxy Buds 3

Les Samsung Galaxy Buds 3 sont les derniers écouteurs de la marque, sortie aux côtés des modèles Pro et sont aussi intéressants. Ils reproduisent un son riche et précis, et grâce à sons système de réduction de bruit, les espaces bruyants ne seront plus un problème. Envie de vous les procurer ? Les voilà avec 45 euros de moins qu’à leur sortie.

Les Samsung Galaxy Buds 3 en quelques points

Un nouveau format plus confortable et ergonomique

Une réduction de bruit et un mode transparent plus puissant

Une excellente autonomie

Au départ vendu à 179 euros, les Samsung Galaxy Buds 3 peuvent aujourd’hui vous revenir à seulement 134 euros chez Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo 15DES129 dans le panier, et de profiter de l’ODR de 30 euros.

Erazer Deputy P60i

Si vous souhaitez renouveler votre PC gaming, les soldes d’hiver sont l’occasion parfaite. Durant cette longue période de promotions, on trouve déjà de belles offres, comme ce laptop Medion Erazer Deputy P60i, avec sa RTX 4060 et son écran rafraîchi à 144 Hz qui chute à 574 euros seulement.

Les points essentiels du Medion Erazer Deputy P60i

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Habituellement à 1 099 euros, le PC portable Medion Erazer Deputy P60i est à 584 euros sur le site Cdiscount après le code 15DES129.

Samsung Galaxy A16

Le Samsung Galaxy A16 est le nouveau représentant de l’entrée de gamme du constructeur. Une version améliorée avec de bons atouts, comme les six ans de mises à jour dont il profite. Si vous avez l’idée de profiter des soldes pour vous acheter un téléphone pas cher, ce dernier est le candidat parfait, d’autant plus qu’il coûte 35 euros de moins.

Les éléments à retenir du Samsung Galaxy A16

Une dalle Amoled de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour !

Une puce MediaTek Helio G99

Sortie à 219 euros, le Samsung Galaxy A16 4G peut vous revenir à seulement 184 euros sur Cdiscount grâce au code 15DES129.

