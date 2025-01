Decathlon, Intersport et d’autres bradent leurs vélos et trottinettes électriques : voici les meilleures offres des soldes d’hiver

De ville, tout-terrain, pliant, cargo ? En prévision de vos prochains voyages à vélo, c’est l’heure d’investir dans votre future monture. Et il n’y a pas meilleur moment que les soldes d’hiver pour en profiter. Ce guide régulièrement mis à jour regroupe le top des bons plans.

Rouler vite, c’est bien, mais rouler bien, c’est mieux. Depuis quelques années, le vélo connait une seconde jeunesse avec l’arrivée des modèles électriques, rapidement adoptés comme moyen de transport préféré des français selon l’AVERE.

Que ce soit par conscience écologique ou simplement échapper aux transports en commun, vous êtes plus nombreux à grimper en selle. Envie de passer au vert ou de changer de monture ? Pendant ces soldes d’hiver, nous avons sélectionné les meilleures offres sur les vélos électriques ainsi que les trottinettes.

Les meilleures offres mobilité électrique des soldes d’hiver 2025

N’oubliez pas que pour l’achat d’un vélo électrique et en fonction de votre situation fiscale, vous pouvez toucher des aides de votre commune, département ou région, et ce malgré la fin désastreuse du Plan Vélo. Les vélos reconditionnés et certains accessoires sont également concernés.

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guides d’achat dans ce domaine, à commencer par notre sélection des meilleurs vélos électriques du moment. Nous avons également notre sélection des meilleures trottinettes électriques du moment ainsi que ce guide pour bien choisir son vélo électrique en reconditionné.

Decathlon Longtail R500E

Si vous souhaitez pouvoir transporter beaucoup d’affaires, ou même des personnes, durant vos déplacements, miser sur un vélo cargo électrique ne sera jamais une mauvaise idée. L’un des modèles que nous préférons est sans conteste le Decathlon Longtail R500E qui possède une structure plus longue à l’arrière, une fiche technique bien complète et offre une conduite très agréable. Son plus gros point fort ? Son prix, déjà assez contenu de base, mais qui baisse considérablement pendant ces soldes d’hiver.

Les points forts du Decathlon Longtail R500E

Un bon confort avec sa fourche suspendue

Des équipements qualitatifs

Une autonomie plus que correcte

Au lieu de 2 999 euros, le Longtail R500E est aujourd’hui disponible en promotion à 2 499 euros sur Decathlon.

Nakamura Roadster+

Avec sa gamme Nakamura, Intersport a réussi à démocratiser le vélo, classique ou comme ici avec une assistance électrique. Le modèle proposé ici est le Roadster+, qui est en fait une évolution du Vélomad Sport+, en introduisant notamment un moteur pédalier et une puissance de couple de 80 Nm. Ce vélo conçu pour les loisirs, pour un usage citadin, sur route, a l’avantage d’être proposé pendant les soldes chez Intersport avec 35% de réduction.

Les points forts du Nakamura Roadster+

Son autonomie poussée jusqu’à 100 km

La puissance de couple du moteur de 80Nm est bien utile

De très bons pneus pour une bonne tenue de route

Au lieu de 1 999,99 euros, le Nakamura Roadster+ est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299,99 euros sur Intersport.

Decathlon Elops 920 E Connect

Le Decathlon Elops 920 E Connect est un VAE au design un brin rétro et adapté à une utilisation citadine ou campagnarde, pour se promener ou aller au travail. Son porte-bagage très pratique permet de transporter jusqu’à 27 kg, donc avec un siège bébé, vous pouvez même emmener votre enfant avec vous. En plus grâce aux soldes chez Decathlon, il bénéficie d’un rabais de 15%.

Les points forts du Decathlon Elops 920 E Connect

En plus d’être électrique, c’est un vélo connecté

Il a 3 modes d’assistance, en plus du mode Walk

Une autonomie entre 50 et 90 km en fonction de la route

Au lieu de 1 899 euros, l’Elops 920 E Connect est aujourd’hui disponible en promotion à 1 599 euros sur Decathlon.

Nakamura E-Flex 2.0

Intersport propose un catalogue de vélos électriques bien fourni. Parmi eux, on trouve des VTC, des VTT ou encore des vélos pliants. Ces derniers sont très pratiques en ville grâce à leur petite taille et leur capacité à se replier sur eux-mêmes pour prendre moins de place. Le E-Flex 2.0 de la gamme Nakamura en fait partie, et profite des soldes pour s’afficher avec 200 euros de moins.

Les points forts du Nakamura E-Flex 2.0

Un vélo électrique pliant pratique

Avec le plein d’équipements

Et jusqu’à 60 km d’autonomie

Au lieu de 1 099,99 euros, le Nakamura E-Flex 2.0 est aujourd’hui disponible en promotion à 899,99 euros sur Intersport.

Aprilia Tuareg

La marque Aprilia ne parle peut-être pas aux néophytes, mais il s’agit d’un constructeur de motos originaire de Noale, une ville près de Venise. On connait l’amour et le savoir-faire des italiens en matière de véhicules, donc on peut leur faire confiance pour cette trottinette électrique Aprilia Tuareg, surtout qu’avec les soldes d’hiver 2025, vous pouvez la commander à moitié prix.

Les points forts de l’Aprilia Tuareg

Les clignotants intégrés aux extrémités du guidon renforcent la sécurité

Le moteur Brushless de 550 W max assure sur la route

Les roues larges de 10 pouces Off Road permettent une meilleure stabilité

Au lieu de 849,99 euros, l’Aprilia Tuareg est aujourd’hui disponible en promotion à 429,99 euros sur la Fnac.

Segway-Ninebot KickScooter D18E

Chez Segway-Ninebot, la gamme de trottinettes électriques dont le nom commence par D est celle qui se veut la plus abordable. Ces modèles sont mieux indiqués pour une première fois, afin de découvrir en douceur l’univers de la mobilité électrique. Alors forcément, il y a quelques concessions à faire sur la puissance ou l’autonomie, mais compte tenu du prix, il ne faut pas faire le difficile. D’autant que pendant les soldes d’hiver 2025, vous retrouvez ce modèle KickScooter D18E avec une réduction de 50% !

Les points forts du Segway-Ninebot KickScooter D18E

Le design et les finitions sont de qualité

Il ne lui faut que deux heures pour êtres chargée complètement

La double sécurité du système de pliage est appréciable

Au lieu de 329,99 euros, la Segway-Ninebot KickScooter D18E est aujourd’hui disponible en promotion à 164,99 euros sur Carrefour.

Parka imperméable Decathlon

Les possesseurs d’un vélo le savent : pédaler sous la pluie en n’étant pas assez couvert est une vraie galère. Il vaut donc mieux bien s’équiper pour ne pas arriver au bureau tout trempé. Chez Decathlon, on peut par exemple trouver une parka imperméable très efficace, qui, pour ne rien gâcher, est aussi stylée et confortable. Elle n’échappe en plus pas aux promotions des soldes d’hiver et est en ce moment proposée à moins de 60 euros.

Les points forts de la parka imperméable Decathlon

Son excellente imperméabilité

Ses poches profondes

Ses soufflets latéraux bien pensés

Au lieu de 70 euros, la parka imperméable vélo est aujourd’hui disponible en promotion à 56 euros sur Decathlon.

