À presque moitié prix, le Huawei P30 Pro est toujours aussi alléchant

Excellent à sa sortie il y a un an, le Huawei P30 Pro a très bien vieilli grâce à des baisses de prix progressives qui le rendent toujours aussi attractif. Proposé à 1000 euros quand il a envahi les rayons, il est à présent disponible pour seulement 525 euros sur Rakuten.

Lorsque l’on fait la liste des meilleurs smartphones de 2019, le Huawei P30 Pro se hisse bien souvent dans le top 5. Sorti à 1 000 euros, il a petit à petit baissé de prix, le rendant toujours plus attractif. En ce moment, il est affiché au prix de 525 euros sur Rakuten dans son coloris noir. Un prix pratiquement divisé par deux donc.

En bref

Un module photo polyvalent et presque irréprochable

Un écran OLED de toute beauté

Une autonomie très importante

Le Huawei P30 Pro est disponible sur Rakuten pour 525 euros au lieu de 999 euros à sa sortie dans sa version Noire avec 128 Go de stockage interne.

Le produit, vendu via marketplace, est une version européenne compatible avec toutes les fréquences françaises et profite de la garantie constructeur Huawei de 2 ans.

En savoir plus 👇

Quand on regarde ce Huawei P30 Pro, la première chose qui tape à l’œil est la qualité de ses finitions. Avec du verre incurvé sur les bords à l’avant et à l’arrière et un châssis en métal, on sent que le constructeur chinois s’est appliqué à faire un smartphone dont on peut être fier en main.

Autre point très bien maîtrisé par Huawei : l’écran. Il est AMOLED, d’une taille de 6,47 pouces et, bien qu’il ait une encoche en forme de goutte d’eau, c’est un plaisir à utiliser. Le rendu est de qualité avec des couleurs très bien restituées et des contrastes infinis grâce à l’OLED. Son design incurvé est lui aussi bien intégré et rend l’expérience encore plus agréable avec un effet borderless encore plus accentué.

À l’intérieur du smartphone, on retrouve le SoC Kirin 980. Fabriqué par Huawei, il offre d’excellentes performances qui ne sont peut-être pas à la hauteur des derniers SoC comme le Snapdragon 865, mais qui vous permettront quand bien même de faire tourner des jeux très gourmands sans aucun problème ! Ajoutons à cela 8 Go de mémoire vive pour garder en fond le plus d’applications possible.

On peut aussi noter que, contrairement aux flagships plus récents de chez Huawei, le P30 Pro profite des Google Play Services puisqu’il est sorti avant les sanctions du gouvernement américain !

Si vous cherchez un smartphone aussi endurant que puissant, le P30 Pro est pour vous avec son autonomie pouvant presque dépasser les deux jours. Si la batterie commence à être vide, pas de problème, la charge rapide permet de passer de 0 à 71 % en 30 minutes et la charge complète s’effectue en une petite heure. On notera aussi la compatibilité avec la charge sans-fil.

Enfin, le plus gros point de vente du P30 Pro à sa sortie était son module photo. Quatre capteurs sont présents au dos de celui-ci avec un grand-angle de 40 MP, un ultra grand-angle de 20 MP, un zoom 5x de 8 MP et enfin un capteur TOF étant très pratique pour le mode portrait. Les photos sont toutes de bonne qualité et le mode portrait est presque irréprochable. Il vient concurrencer les autres cadors du marché comme Samsung, Apple ou Google et ses Pixel.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Huawei P30 Pro.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P30 Pro.

Notre guide

Huawei propose de nombreux smartphones et si vous voulez faire le tri et voir lequel de ces produits est le plus adapté à vos envies, venez faire un tour sur notre guide d’achat des smartphones du géant chinois !