Amazon propose une offre à ne pas louper pour les AirPods Pro

Durant les French Days, les meilleurs écouteurs true wireless d'Apple, les AirPods Pro, sont en promotion sur Amazon à 240 euros au lieu de 280. Une offre à ne pas manquer.

Avec les AirPods, Apple a révolutionné le marché des écouteurs true wireless. Sa continuité avec l’iPhone et sa simplicité d’utilisation en ont fait un mastodonte incontesté et sa déclinaison Pro qui ajoute la réduction de bruit active et une qualité sonore améliorée. Proposé à 280 euros, son prix descend à 239 euros sur Amazon.

En bref

La continuité avec l’écosystème Apple

La réduction de bruit active

La charge sans-fil du boîtier

Les écouteurs true-wireless Apple AirPods Pro sont disponibles à 239 euros sur Amazon au lieu de 279 habituellement.

En savoir plus 👇

Là où les AirPods classiques souffraient parfois de l’absence de réduction de bruit, la déclinaison apporte enfin cette tant attendue fonctionnalité et il le fait bien. Simple à utiliser elle offre différentes options pour différentes intensités de réduction de bruit.

La continuité avec iOS et macOS est ce qui fait le charme numéro un des AirPods. C’est « magique » comme dit Apple tant l’association entre les deux appareils est fluide et sans fioritures. On ouvre la boîte et les écouteurs se connectent, on enlève une oreillette et la musique se met en pause, toutes ces petites idées de fonctionnement font des AirPods Pro un bonheur à utiliser. On note aussi que la tige des écouteurs peut se presser pour par exemple activer Siri, passer au titre suivant, etc.

Bien qu’ils soient compatibles avec Android, la continuité avec l’écosystème Apple est tellement une force majeure de ces écouteurs qu’ils perdent une grande partie de leur charme sur d’autres appareils.

Les AirPods Pro peuvent tenir près de 4 h 30 sans être rechargés avec leur boîtier qui peut les recharger près de 5 fois. À noter que celui-ci est compatible avec la charge sans-fil.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.