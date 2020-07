Soldes d’été : les meilleurs accessoires smartphones en promotion sont ici

Batteries externes, câbles, moyens de stockage, coques ou encore stabilisateurs... les meilleures offres d'accessoires pour accompagner vos appareils électroniques des soldes sont ici.

Avec les soldes, c’est le moment où de nombreux accessoires électroniques sont en promotion. Le problème, c’est que ce secteur regorge de marques plus ou moins recommandables. Nous vous avons fait une sélection des meilleures offres d’accessoires à l’occasion de ces soldes d’été.

Voici les offres en un clin d’œil :

Batteries externes

Aukey 20 000 mAh à 20 euros

La batterie externe d’Aukey profite d’une capacité inédite de 20 000 mAh pour recharger tous vos appareils plusieurs fois, même votre tablette ! Elle dispose en plus de 4 ports : un USB-C 18W, un USB-A pour recharger un autre appareil et deux entrées USB-C et microUSB pour charger la batterie. On pourra ainsi la brancher sur deux entrées pour une vitesse de recharge plus rapide.

En bref

20 000 mAh

Un port USB-C de 18 W

Une design sobre et compact

Au lieu de 25 euros, retrouvez l’Aukey 20 000 mAh à 20 euros sur Amazon.

Anker PowerCore 10 000

Dans un style encore plus compact, l’Anker Powercore 10 000 propose, comme son nom l’indique, de 10 000 mAh. Elle pourra par exemple offrir 2 recharges supplémentaires à une iPhone XS selon le constructeur. Vous pourrez, de la même manière que la Aukey, recharger deux appareils simultanément avec un port USB-C 18 W et un USB-A.

En bref

Un format mini…

Pour une capacité importante

Deux ports de charges

L’Anker Powercore 10 000 aujourd’hui disponible à 28 euros sur Amazon.

Câbles et adaptateurs

Rampow USB-C vers USB-C à 8 euros

Rien de plus simple, mais très efficace. Ce câble Rampow USB-C vers USB-C profite d’une longueur de deux mètres et est compatible avec la charge rapide jusqu’à 60 W. Il se dote en plus d’un tressage en nylon pour renforcer le tout.

En bref

2 mètres de longueur

Compatible charge rapide 60 W

Renforcé avec du nylon Tressé

Le câble Rampow est disponible à 8 euros sur Amazon.

Si vous en avez assez d’avoir plusieurs câbles, vous pouvez opter pour le multicâble Spigen USB-A vers microUSB, USB-C et Lightning. Il est en ce moment à 14 euros sur Amazon avec le coupon de réduction.

Le cable lightning officielle d’Apple est lui aussi en réduction. Il passe à 22 euros sur Amazon.

Chargeur 60 W Aukey à 36 euros

Ici aussi, c’est assez simple. Avec ce chargeur, vous pourrez aussi bien vous en servir avec votre smartphone qu’avec votre laptop. Pourtant très compact, il peut renvoyer jusqu’à 60 W avec son port USB-C. Un second port USB-C est disponible avec la compatibilité Power Delivery. On pourra d’ailleurs recharger deux appareils en utilisant les deux sorties simultanément.

En bref

Un chargeur sobre et compact

Compatible charge rapide 60 W

Deux ports USB-C pour recharger deux appareils simultanément

Le chargeur 60 W d’Aukey est disponible à 36 euros sur Amazon.

Hub USB-C Novoo à 23 euros

C’est l’une des alternatives les moins chères de notre sélection de hubs USB-C. Ce hub propose 6 entrées avec 2 USB 3.0, une entrée USB-C compatible charge rapide (60 W), un port HDMI, SD et microSD. Pour ce prix, on profite d’un hub robuste et très complet.

En bref

Une hub 6 en 1

Compatible charge rapide 60 W

Un design robuste

Le hub USB-C Novoo est disponible à 23 euros sur Amazon.

Stockage

Carte micro SD SanDisk Ultra 128 Go à 21 euros

La carte microSD SanDisk Ultra profite de 128 Go de stockage pour cette version. Un espace convenable qui propose en plus une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 100 Mb/s. Elle s’équipe d’ailleurs de toutes les certifications nécessaires comme la A1 par exemple pour garantir de bonnes performances lors du lancement des applications stockées sur la carte.

En bref

A1, classe 10 / UHS 1

128 Go de stockage

Conception robuste et garantie 10 ans

La microSD SanDisk Ultra 128 Go est disponible à 21 euros sur Amazon.

Une autre offre est aussi disponible sur la microSD SanDisk Extreme 256 Go à 57 euros sur Amazon.

Wester Digital Elements 5 To à 109 euros

Le WD Elements propose en ce moment un rapport capacité/prix inédit avec 5 To pour 109 euros, soit 2 centimes le Go… On profite ici en plus de l’expertise de Western Digital qui assure de très bons débits en lecture comme en écriture. Ce disque dur externe est d’ailleurs compatible avec l’USB 2.0 et 3.0.

En bref

Un design sobre et compact

Une connectique USB 3.0

Un excellent rapport capacité/prix

Le Western Digital Elements est disponible à 109 euros sur Amazon.

Pour le jeu

Manette 8bitdo à 41 euros

En plus de profiter d’un petit prix, elle donne un style rétro plutôt appréciable. Avec une connexion Bluetooth, on pourra profiter des jeux modernes et jouer sur des smartphones sous Android, mais aussi sur les PC ou même la Switch. Elles ne sont en revanche pas compatibles avec iOS.

En bref

Le style

Compatible Android, mais pas que

Un prix un peu plus doux que les autres manettes

La manette retro de 8bitdo est disponible à 41 euros sur Amazon.

Les coques pour smartphones

Nous ne pouvions évidemment pas reprendre les coques de chaque modèle. Nous avons toutefois fait une sélection des coques bénéficiant des meilleures promotions en ce moment.

Silicone Case Apple pour iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

Les coques officielles en silicone des derniers iPhone sont en promotion. Si ce n’est leur taille, elles sont toutes similaires et proposent un revêtement en plastique confortable qui tient bien en main. On trouve aussi à l’intérieur un revêtement doux pour éviter de rayer le smartphone. Vous pouvez retrouver :

Coques en cuir Samsung pour la gamme S20

Les coques officielles de Samsung, en cuir véritable, sont aussi bradées sur la plateforme Acheter sur Google. Elles profitent d’une prise en main agréable et épousent parfaitement les courbes des smartphones. Cuir véritable oblige, les coques gagneront une très jolie patine au fil du temps. Vous pouvez retrouver :

Les coques pour Samsung Galaxy S20 et S20 5G à 41 euros via Acheter sur Google dans plusieurs coloris.

Les coques pour Samsung Galaxy S20+ et S20+ 5G à 45 euros via Acheter sur Google dans plusieurs coloris.

Les coques pour Samsung Galaxy S20 Ultra à 45 euros via Acheter sur Google dans plusieurs coloris.

Pour atteindre ce prix sur la plateforme, n’oubliez pas d’ajouter le code PROMOJUILLET8 lors de votre paiement.

Les coques pour Samsung Galaxy Note 10

Les coques officielles des Samsung profitent aussi d’une réduction. On trouve notamment la coque LED qui permet de donner une ambiance lumineuse à votre smartphone. Elle pourra aussi alerter d’une notification avec ses lumières. La coque se négocie en ce moment à 26 euros sur Rue du Commerce.

Plus classique, la coque en cuir couleur Camel est aussi à 24 euros sur Rue du Commerce pour le Galaxy Note 10.

Pour aller plus loin

DJI Ronin SC à 269 euros

Le DJI Ronin SC est un excellent stabilisateur pour appareils photo hybrides. Il peut résister à un poids allant jusqu’à 2 kg. Il offre une stabilisation 3 axes et une suite de fonctionnalités intéressantes pour développer sa créativité comme les modes Panorama, Timelapse, Motionlapse ou encore Motion Control par exemple.

En bref

La qualité de DJI

Résiste jusqu’à 2 kg

Des fonctionnalités intéressantes

Le DJI Ronin SC est disponible à 269 euros sur Amazon.

