MacBook Air M1, iPad et iPhone SE : baisse de prix pour ces produits Apple

Certains des produits les plus populaires d'Apple sont actuellement en promotion sur Amazon. Que ce soit le nouveau MacBook Air avec sa puce Apple M1, l'iPad classique ou la version 2020 de l'iPhone SE : ils sont tous à prix réduit sur la plateforme du géant américain.

Les produits Apple ne sont que très rarement en promotion, qu’ils soient très récents ou qu’ils datent de presque un an. Il ne faut donc généralement pas louper une occasion de s’équiper à prix réduit et c’est justement ce que propose Amazon aujourd’hui à travers trois offres particulièrement intéressantes.

Les offres en un clin d’œil

Apple iPad 2020

L’iPad de 2020 ne change pas grand-chose par rapport à celui de 2019. Esthétiquement parlant, il est presque impossible de les différencier tant ils sont similaires. L’un comme l’autre propose ce design authentique d’Apple avec de larges bordures autour de l’écran et un bouton Home équipé de Touch ID en façade.

On retrouve également le même format qu’auparavant avec un écran Retina (compatible True Tone) de 10,2 pouces et, de ce fait, un gabarit identique avec une tablette ne dépassant pas les 500 grammes sur la balance. Plus anecdotique, on note la présence du même duo de caméra 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière, suffisant pour faire un FaceTime de temps en temps.

La principale différence avec le modèle de 2019 vient de la puce intégrée à l’intérieur de la tablette abordable d’Apple. Autrefois en compagnie de l’A10 Fusion, le nouvel iPad de cette année résonne en duo avec le puissant SoC A12 Bionic, qui équipait les iPhone XS et XR. Il gagne ainsi en performances avec une amélioration de 40 % au niveau de son CPU, deux fois plus de puissance pour son GPU pour les graphismes des jeux et un neural engine capable de traiter 5000 milliards d’opérations par seconde.

L’autonomie est toujours estimée à une dizaine d’heures, rechargeable via le bon vieux port Lightning. On trouve également la même polyvalence dans l’utilisation de la tablette avec la possibilité de brancher un clavier via le Smart Connector et d’utiliser l’Apple Pencil de la première génération. Il est évidemment encore possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend tout son sens avec Apple Arcade.

En bref

Le design authentique d’Apple

L’autonomie estimée à 10 heures environ

Les excellentes performances de la puce A12 Bionic

Au lieu de 389 euros habituellement, la version Wi-Fi + 32 Go de stockage de l’Apple iPad 2020 est aujourd’hui en promotion à seulement 364 euros sur Amazon. La tablette est uniquement disponible en coloris argent à ce prix.

Apple iPhone SE 2020

L’iPhone SE 2020 est un smartphone qui tire sur la corde de la nostalgie en signant le retour du design classique des smartphones d’Apple post 2017. Il a des airs d’iPhone 8 avec des grosses bordures en haut et en bas de son écran Retina (compatible TrueTone) de 4,7 pouces, sans oublier la présence du fameux bouton Home équipé de Touch ID.

Ceci étant dit, cela ne l’empêche pas d’être un bon smartphone. Sous ce petit gabarit se cache la puissante puce A13 Bionic, soit la même qui propulse les différents iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Une configuration qui reste très performante en 2021 pour assurer une expérience utilisateur fluide d’une part et faire tourner de nombreux jeux 3D d’autre part.

Il surprend également par son autonomie malgré son tout petit format. Sa batterie de 1 624 mAh semble limiter sur le papier, mais les optimisations d’iOS lui permettent dans les faits — et à notre grande surprise — de tenir une journée entière loin du chargeur. De plus, la charge sans fil est même de la partie.

L’iPhone SE ne promet enfin pas une grande polyvalence avec son mono capteur photo de 12 mégapixels. Cependant, cet appareil a déjà fait ses preuves sur le XR pour capturer des clichés jolis et finement détaillés. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K à 60 fps, etc.

En bref

Le petit format en main

La puissance de l’A13 Bionic

La compatibilité charge sans fil

Au lieu de 489 euros, la version 64 Go de l’iPhone SE 2020 est aujourd’hui disponible en promotion à 439 euros sur Amazon.

Apple MacBook Air 2020 M1

Le MacBook Air M1 conserve l’excellent design de son prédécesseur. On retrouve alors le même châssis en aluminium, le même clavier et le même écran Retina True Tone de 13 pouces, dans un format quasi identique. À l’œil nu, vous ne verrez pas la différence entre les deux. La dalle a toutefois la particularité d’être compatible avec une large gamme de couleurs, ce qui est plus appréciable pour le montage photo et vidéo.

La principale différence vient des composants informatiques utilisés, et plus précisément le processeur. Apple remplace les Intel Core par sa puce Apple M1, basée sur une architecture ARM (comme les iPad et les iPhone). Ce changement permet tout simplement d’améliorer les performances de la machine, ainsi que son autonomie. La puissance est alors estimée 3,5 fois supérieure aux anciens modèles, avec une endurance qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures environ.

Cette nouvelle architecture apporte en revanche une réécriture obligatoire des applications. Certaines sont directement compatibles, mais pour utiliser vos anciens logiciels X86, il faudra donc les émuler via Rosetta 2. Le résultat est très convaincant, voire même plus rapide qu’avec une configuration Intel. Très rassurant pour l’avenir, car ça aurait été un vrai problème d’avoir autant de puissance pour ne pas l’utiliser.

Autre fait notable : ce MacBook Air M1 se dispense de ventilateurs. Il fait aujourd’hui partie des ultraportables les plus silencieux du moment. Notez enfin qu’il dispose d’un SSD de 256 Go, annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

En bref

Silencieux, car pas de ventilateurs

Une bonne autonomie : plus de 15 heures

Les performances élevées de la puce Apple M1

Au lieu de 1 129 euros, l’Apple MacBook Air 2020 M1 avec un SSD de 256 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 1 069 euros sur Amazon.