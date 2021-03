Le prix de l’excellent Oppo Find X2 Pro dégringole à 669 € avec ce code promo

Le Oppo Find X2 Pro, l'un des meilleurs smartphones de l'année dernière, est en promotion à presque moitié prix sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) en utilisant un code promo. Il passe alors de 1 199 à 669 euros.

Maintenant que le Oppo X3 Pro est arrivé, c’est l’heure des promotions sur l’ancienne référence de la marque, à savoir le Oppo X2 Pro qui reste une référence notable des smartphones haut de gamme, même en 2021. Il est aujourd’hui trouvable sur avec une réduction de 530 euros sur son prix d’origine.

Le Oppo Find X2 Pro en bref

Le design premium

La compatibilité charge rapide de 65 W

La puissance du Snapdragon 865

L’un des meilleur photophone du marché

Au lieu de 1 199 euros à son lancement, le Oppo Find X2 Pro est aujourd’hui à 669 euros sur Rakuten en utilisant le code RAKUTEN30 lors de la commande, valable jusqu’à ce soir minuit. L’article est vendu et expédié sur la plateforme par Boulanger.

Attention, le code est limité à une commande par personne et aux 1000 premières utilisations.

Pour en savoir plus sur le Oppo Find X2 Pro 👇

Un objet de qualité, voilà ce qu’est le Oppo Find X2 Pro. Le constructeur chinois tient avec ce smartphone un véritable smartphone premium qui embarque le top de sa génération avec ses finitions soignées, son écran de 6,67 borderless incurvé et une dalle AMOLED QHD+ de 120 Hz.

La fiche technique n’est pas en reste avec le toujours très puissant Snapdragon 865 couplé à 12 Go de RAM. Clairement, le téléphone est capable de tout faire, que ce soit des jeux aux applications lourdes, le tout en multitâche sans broncher, il est paré pour durer encore quelque temps sans avoir besoin de le remplacer. Tout ça sans compter qu’il est l’un des premiers smartphones à être compatible 5G grâce à sa puce dédiée.

Là où Oppo est dans la moyenne haute des smartphones premium, c’est côté photos et vidéos. Avec module son triple capteur 48 + 48 + 12 mégapixels, il sait être polyvalent tout en offrant un rendu de qualité même en utilisant les différents modes grand-angles, macro et zoom. Il est même à l’aise en basse luminosité avec un niveau de détail et une colorimétrie maîtrisée. Il ne lui manque que la captation vidéo 8K, ce dont est capable le SoC snapdragon 865, et qui est un argument de poids chez ses principaux concurrents.

Son autonomie pour finir est également dans la moyenne haute avec une batterie de 4260 mAh qui peut tenir le téléphone en utilisation normale plus d’une journée. Tout ceci couplé à un mode de charge rapide à 65 Watts capable de passer de 0 à 100% de batterie en seulement 30 minutes. Pas de charge sans fil malheureusement, c’est bien là l’un de ses seuls défauts.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Oppo Find X2 Pro.

L’offre pour le Oppo Find X2 Pro n’est plus disponible ?

Si, par la suite l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Find X2 Pro.

