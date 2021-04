Aujourd’hui seulement, il est possible de s’offrir des AirPods Pro pour 100 € de moins

Nouvelle baisse de prix pour les Airpods Pro d'Apple sur Rakuten, avec un code promo qui permet d'obtenir ces célèbres écouteurs sans fil à réduction de bruit pour 179 euros au lieu de 279.

En attendant une probable prochaine annonce concernant une future itération des Airpods Pro, le premier modèle des écouteurs true wireless d’Apple sont encore très recherchés et les baisses de prix ne manquent pas. Mais voici l’offre la plus alléchante du jour grâce à une réduction de 100 euros tout rond.

Les AirPods Pro en bref

Les fonctions spécifiques à iOS

Une réduction de bruit active de qualité

Un jour d’autonomie avec le boitier

Si on peut acheter les Airpods pro à 279 euros sur le site d’Apple, ils sont aujourd’hui trouvables sur Rakuten à 179 euros en ajoutant le code promo RAKUTEN20 lors de la commande. Cette offre est valable uniquement aujourd’hui.

Pour en savoir plus sur les Airpods Pro 👇

Avec un design ayant fortement évolué par rapport aux illustres Airpods 2, les AirPods Pro sont avant tout le moyen pour la marque à la Pomme de rentrer dans le monde des True Wireless à réduction de bruit active. Et pour un premier essai, c’est un coup de maître avec un niveau atteignant les performances des Sony WF-1000XM3, l’autre référence en la matière. L’isolation du son ambiant est excellente et surtout, la qualité sonore est toujours présente avec même des modes de simulation du contenu 5.1, 7.1 et Dolby Atmos.

L’intérêt pour les possesseurs d’iPhone ou de n’importe quel appareil de marque Apple comme un iPad ou un ordinateur MacOS, est de pouvoir bénéficier de fonctionnalités exclusives comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles ou le mode transparence permettant de laisse filtrer les sons extérieurs pour que vous puissiez rester attentif à votre environnement. Tout ceci avec l’ergonomie de l’écosystème Apple qui permet de passer d’un appareil à l’autre de manière automatique.

Enfin, côté autonomie, Apple annonce que ces AirPods Pro peuvent tenir jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge et en écoute continue pendant 4h30 avant de tomber en rade. Le boîtier est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil, ce qui le rend très pratique à utiliser au quotidien. Pour finir, les AirPods Pro sont certifiés IPX4 et sont donc étanches sous la pluie et lors de vos sessions sportives.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des AirPods Pro.

