Avant la fin des French Days, voici le TOP 5 des meilleures offres sur Cdiscount

Cette édition 2021 des French Days touche bientôt à sa fin, nous vous avons alors sélectionné un petit TOP 5 des meilleures offres high tech encore disponible chez Cdiscount. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour en profiter !

Les French Days se tiennent du 27 mai au 2 juin 2021. Chaque année, cet événement commercial français permet à beaucoup d’entre vous de faire de bonnes affaires. Pour vous y retrouver parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils qui valent la peine d’être découverts.

Les offres en clin d’œil

Huawei GT 2e👇

Si vous êtes accro au sport, alors cette montre peut bien vous correspondre. La Huawei GT 2e aborde un design plus sportif, avec un bracelet amovible en silicone colorée percé afin de laisser respirer votre peau. Elle est bourrée de fonctionnalités pour le sport, avec plus de 100 activités différentes et offre, une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur (idéale pour la natation). Côté fonctionnalités, on retrouvera le capteur de fréquence cardiaque et un GPS. La montre est même capable de mesurer la quantité d’oxygène dans le sang (SpO2). Grâce à son niveau d’autonomie, la GT 2e est très endurante et pourra tenir plus d’une semaine au poignet sans la recharger.

Les points clés de la Watch GT2e

L’écran AMOLED 1,39 pouce avec Always-On

L’autonomie d’une semaine

Les nombreuses fonctions pour le sport

Initialement au prix de 159 euros, la Huawei Watch GT 2e est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99 euros sur Cdiscount.

SSD interne CS3030 – 1To – M.2 NVMe👇

Si vous cherchez à donner un petit coup de fouet à votre ordinateur, une nouvelle solution de stockage interne est souvent efficace. PNY propose un SSD M.2 NVMe avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 3 500 Mo/s et de 3 000 Mo/s en écriture. De quoi offrir de bien meilleurs débits et de meilleures performances, comparé à un SSD SATA III. De plus, son format compact est très apprécié, car il est facile à installer sur votre PC.

Le SSD NVME de PNY en bref

1 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s

Plus compact qu’un SSD classique

Et une consommation énergétique assez faible

Au lieu d’un prix barré à 200 euros, le SSD interne M.2 NVMe de 1 To est actuellement disponible en promotion à 111 euros sur le site Cdiscount.

Oppo A72👇

Oppo a lancé un nouveau smartphone milieu de gamme, le A72. Sur le papier, le smartphone a de quoi séduire avec un bel écran LCD Full HD+. Il a pour lui quelques atouts bienvenus comme l’interface logicielle, ColorOS 7.1, personnalisable, fonctionnelle et réactive, mais aussi les photos en plein jour avec son quadruple capteur photo. Pour finir, il offre une autonomie confortable avec une batterie de 5000 mAh, compatible avec le rechargement rapide de 18 W.

Le Oppo A72 en bref

Un écran LCD Full HD+

De bonnes photos en journée

La grosse autonomie de 5 000 mAh

Lancé au prix de 259 euros, le Oppo A72 dans sa version 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 169 euros sur le site Cdiscount.

Les AirPods Pro👇

Pour la première fois, Apple lance ses écouteurs true wireless avec la réduction de bruit active. Avec en plus une conception intra-auriculaire, les écouteurs permettent de proposer une bien meilleure isolation et de profiter ainsi de sa musique dans de bonnes conditions même dans des environnements bruyants. Comme toujours, la magie de l’écosystème d’Apple permet un appairage rapide. De plus, les AirPods Pro disposent d’une autonomie endurante.

Les points clés des AirPods Pro

Les fonctionnalités exclusives avec iOS

Une réduction de bruit active très efficace

L’autonomie de 24h avec le boitier (charge sans fil)

Habituellement au prix de 279 euros, les Apple AirPods Pro sont disponible en promotion à 199 euros sur Cdiscount, soit une économie de 80 euros.

La trottinette électrique Surpass 8 Pro👇

La Surpass 8 Pro est l’une des trottinettes électriques les moins chères du marché. Elle est le compagnon idéal de vos déplacements urbains avec ses 12 kg. Elle dispose d’un système de pliage assez simple pour pouvoir la transporter ou la ranger facilement. Elle est dotée d’une vitesse maximale de 25 km/h, donc la vitesse autorisée en France. Elle supporte un poids maximal de 120 kg, 70 kg pour atteindre sa vitesse maximale. De plus, elle est dotée d’une autonomie qui peut atteindre 25 km suivant le mode de conduite choisi (3 modes disponibles).

La Surpass 8 Pro en bref

Légère et pliable

Vitesse 25 km/h et autonomie 25 km

Les différents modes, visibles sur l’écran du guidon

Excellent rapport qualité-prix

Au lieu de 199 euros, la trottinette électrique Surpass 8 Pro est disponible en promotion au prix de 179 euros sur Cdiscount.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

