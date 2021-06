Sony MDR-1AM2 : le meilleur à ce prix pour profiter du lossless sur Apple Music

Si vous souhaitez mettre la main sur un casque filaire au prix attractif, vous pourrez sans souci vous tourner vers le Sony MDR-1AM2. Ce modèle, certifié Hi-Res, dispose en plus d'une bonne qualité sonore. Pour les French Days, le Sony MDR-1AM2 est encore moins cher puisqu'il passe de 220 euros à 129 euros sur Amazon.

Si les casques sans fil sont, pour beaucoup, beaucoup plus pratiques au quotidien, ceux qui disposent encore d’une connexion filaire ne sont pas pour autant passés de mode ou obsolètes. Certains proposent une très bonne qualité sonore, à l’image du casque Sony MDR-1AM2, certifié Hi-Res et qui est capable de lire des fichiers en 24 Bits. Déjà accessible par rapport à d’autres références existantes sur le marché, ce casque Sony devient encore plus intéressant grâce à une réduction de 41 % sur son prix d’origine durant les French Days.

Le casque Sony MDR-1AM2 en bref

Un design confortable

Un son équilibré et clair

Certifié Hi-Res

Auparavant affiché à 220 euros, le casque filaire Sony MDR-1AM2 est désormais disponible à 129 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus sur le Sony MDR-1AM2 👇

En concevant le casque filaire Sony MDR-1AM2, la marque a misé sur un confort optimal. D’abord, ce modèle se démarque par sa légèreté, avec un poids de seulement 187 grammes. Ses oreillettes sont quant à elles recouvertes de coussinets en cuir souple et anti-pression, ce qui permettra de profiter de longues heures d’écoute sans en ressortir avec un énorme mal de crâne. Aussi, l’arceau sera entièrement réglable pour pouvoir s’adapter facilement à toutes les morphologies. Ajoutons à cela un format circum-aural, qui englobe les oreilles et isole passivement.

La qualité sonore n’est pas en reste, et ce Sony MDR-1AM2 délivre un son équilibré et clair. Surtout, ce casque est certifié Hi-Res (soit Haute-Résolution), ce qui lui donne la possibilité de lire des fichiers en 24 Bits (comme FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSF…). Ce format permet par ailleurs d’obtenir un rendu sonore proche de la qualité d’un studio d’enregistrement, avec un minimum de compression. Le rendu sonore sera même supérieur à la qualité CD, qui propose seulement 16 Bits. Et pour ne rien gâcher, cette référence fait partie des meilleurs casques accessibles pour profiter du Lossless (sans perte) sur Apple Music.

Enfin, ce casque est livré avec une housse de transport et deux câbles : un jack 3,5 mm pour une écoute standard et un autre au format propriétaire de 4,4 mm, lequel sépare les canaux droit et gauche sur deux fils différents afin de limiter les distorsions et minimiser les pertes de transmission du signal.

