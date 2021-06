Xiaomi Mi 10 5G : le haut de gamme de 2020 est à prix canon sur Cdiscount

Les nouveaux Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Ultra ont fait leur arrivé sur le marché, et permet ainsi au Xiaomi Mi 10 de l’an passé de profiter d’une belle réduction pour les French Days. C'est le cas de Cdiscount, qui fait passer son prix de à seulement 484,90 euros grâce à un code promo.

Avec l’arrivée des nouveaux fleurons de la marque chinoise, les modèles précédents ne cessent de voir leur prix baisser. À l’occasion des French Days, Cdiscount continue de proposer des offres particulièrement intéressantes pour les derniers jours de l’événement. La preuve avec le Xiaomi Mi 10 5G qui tombe à 484 euros — dans sa version 256 Go.

Le Xiaomi Mi 10 en bref

L’écran OLED borderless et incurvé

L’incroyable puissance du Snapdragon 865

L’appareil photo équipé d’un capteur 108 mégapixels

Au lieu de 499 euros, le Xiaomi Mi 10 5G avec 256 Go de stockage est affiché au prix de 484,99 euros sur le site Cdiscount, en indiquant le code promo « FD15 » avant de procéder au paiement.

Pour en savoir plus sur le Xiaomi Mi 10T Pro 👇

Le Xiaomi Mi 10 est l’un des smartphones premiums lancés l’année dernière par la firme chinoise. On retrouve ainsi un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement à 90 Hz compatible HDR10+, et des bordures incurvées.

Le Mi 10 est propulsé par la puissante puce Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) couplé de 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Cela permet de faire tourner sans aucun problème n’importe quel jeu ou application gourmande, sans aucun ralentissement pour l’expérience utilisateur. Le smartphone tourne sous Android 10 via l’interface MIUI 12, qui apporte de nombreuses nouveautés comme un centre de contrôle fortement inspiré de celui des iPhone.

Côté photo, il est doté d’un quadruple capteur photo dont un principal de 108 mégapixels avec une stabilisation optique. Vous aurez également un ultra-grand-angle de 13 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels pour finir. Cela apporte une grande polyvalence, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et macro, tout en obtenant de beaux clichés, à condition d’avoir une bonne lumière.

Pour finir, son autonomie est plus que correcte avec une batterie affichant une capacité de 4 780 mAh. Dans les faits, le Mi 10 peut être utilisé pendant environ deux jours d’affilés avant de nécessiter d’une recharge complète. On apprécie aussi la charge rapide jusqu’à 30 W pour recharger le smartphone en une heure seulement, ainsi que la compatibilité charge sans fil et inversée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 10.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10 5G.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

Les meilleures offres des French Days par catégorie

Les meilleures offres des French Days par marchand

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !