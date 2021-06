Le Samsung Galaxy S21 est à 699 € pendant les soldes d’été 2021

En ce début des soldes, RED by SFR vous donne une bonne raison de craquer pour le dernier Galaxy S21. Sorti en début d'année, ce smartphone premium de Samsung est proposé à moins de 160 euros au lieu des 859 demandés lors de son lancement.

Alors que la présentation du S21 FE s’approche à grands pas, son grand-frère, le Samsung Galaxy S21 est toujours un excellent smartphone qui conviendra au plus grand nombre d’utilisateurs. Ce flagship un peu plus abordable que ses grands frères (S21+ et S21 Ultra) profite actuellement d’une réduction de 160 euros pendant les soldes.

Le Samsung Galaxy S21 5G offre

Un écran Super AMOLED 6,2 pouces à 120 Hz

Une bonne puissance avec l’Exynos 2100

Une autonomie confortable

Une compatibilité au réseau 5G

Au prix de 859 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S21 5G est actuellement disponible à 699 euros sur le site RED by SFR.

Le bon flagship abordable de Samsung 👇

À l’inverse des Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra, le dos du S21 est composé de plastique. Malgré ce matériau moins premium, on retrouve un design très bien réussi et augure une meilleure solidité tandis que les finitions exemplaires rendent l’appareil agréable en main.

C’est notamment son format compact qu’il le rend si plaisant en main. Ce modèle propose une diagonale de 6,2 pouces, alors que les S21 Plus et Ultra atteignent respectivement les 6,7 et 6,8 pouces. Son format plus petit propose tout de même une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, ce qui apportera une très bonne fluidité en naviguant sur le smartphone. Bonne nouvelle pour les plus maladroits, ce dernier est protégé par un revêtement Gorilla Glass 7 Victus pour réduire les risques de casse et de rayures.

La puissance du SoC maison

Pour faire tourner efficacement son S21, Samsung fait le choix de l’équiper de son processeur maison : l’Exynos 2100, compatible 5G et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Toujours parmi les plus puissantes du marché à ce jour, cette configuration permettra de faire tourner les applications et les jeux 3D gourmands sans aucun problème. Cela permet une expérience utilisateur parfaitement fluide.

Une autonomie améliorée

Grâce à cette puce gravée en 5 nm, le smartphone dispose d’une meilleure consommation énergétique. En effet, le S21 possède une batterie endurante pouvant tenir toute la journée, voire plus si l’utilisation est modérée. La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment au rendez-vous. Le S21 peut également partager sa batterie avec un autre appareil avec de la recharge sans fil inversée. À noter que ce smartphone est compatible avec le réseau 5G.

Et un appareil photo efficace

Pour finir côté photo, le S21 s’appuie sur un module composé d’un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et sa caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. Moins impressionnant que le S21 Ultra, il est capable de prendre de très beaux clichés en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et zoom x3 sans perte de qualité. Le Galaxy S21 pêche surtout sur la vidéo, dont la stabilisation n’est pas à la hauteur espérée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S21 5G.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S21 5G.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.