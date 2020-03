Belle baisse de prix pour les Apple AirPods Pro

Les AirPods Pro sont les écouteurs sans fil d’Apple qui embarquent la réduction de bruit active. Ils profitent aujourd’hui d’une réduction de 45 euros sur leur prix d’origine, c’est une occasion à saisir si vous attendiez une baisse de prix !

Apple a ajouté un modèle Pro à sa gamme AirPods en fin d’année 2019. Celui-ci propose des fonctionnalités premium comme la réduction de bruit, le mode transparence ou encore la charge sans fil, et est de ce fait plus onéreux que les anciens modèles. La bonne nouvelle ? Il est aujourd’hui possible de l’obtenir à prix réduit.

En bref

Un design original et confortable

La réduction de bruit active efficace

Le mode transparence plutôt bluffant

Les AirPods Pro d’Apple sont actuellement disponibles à 234 euros sur Rakuten, contre 279 euros au lancement. De plus, vous recevrez 11,70 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Livraison depuis le Royaume-Uni en 6 à 12 jours ouvrés. Si vous préférez attendre moins longtemps, les AirPods Pro sont également disponibles en promotion sur Amazon, mais pour 26 euros de plus.

Pour en savoir plus 👇

Les AirPods Pro sont différents des AirPods 2, sous tous les aspects. Tout d’abord, niveau design la tige est plus courte et la tête bien plus ovale qu’auparavant. Mais la plus grande différence vient de leur format presque intra-auriculaire, une grande première pour Apple. Ça plait ou ça ne plait pas, mais cela permet de proposer une bonne isolation passive par défaut.

Ils sont ensuite les premiers écouteurs sans fil de la firme de Cupertino à bénéficier d’un système de réduction de bruit active. Pour cela, ils intègrent des microphones à l’extérieur des oreillettes pour analyser les bruits ambiants et de réduire les parasites lors de l’écoute.

D’autres fonctionnalités pratiques viennent également garnir le tableau, comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles ou encore le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent (l’inverse de la réduction de bruit).

Apple a également amélioré l’autonomie en comparaison des anciens modèles. Les AirPods Pro offrent une endurance de plus de 24 heures avec son boîtier de recharge (compatible charge sans fil), à raison de 4h30 d’écoute par recharge.

Bien évidemment, ils sont toujours compatibles avec l’appairage automatique d’un iPhone et le « Dis Siri » pour appeler l’assistant sans passer par le téléphone. De plus, ils sont certifiés IPX4 pour garantir une étanchéité à la sueur et sous la pluie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Apple AirPods Pro.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods Pro.

