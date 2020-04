AirPods Pro avec 75 € de remise : c’est la meilleure offre depuis le lancement

Les Apple AirPods Pro profitent aujourd'hui d'une excellente promotion. On les trouve à seulement 204 euros sur Rakuten : c'est tout simplement le prix le plus bas jamais constaté depuis le lancement !

Les Apple AirPods Pro sont d’ores et déjà une référence dans le domaine des écouteurs sans fil à réduction de bruit, aux côtés des excellents Sony WF-1000XM3. S’ils refont parler d’eux aujourd’hui, ce n’est pas par le biais d’une nouveauté ou d’une mise à jour. Non, c’est tout simplement pour leur prix très attractif.

En bref

Le design confortable

L’autonomie de 24 heures environ

La réduction de bruit active très efficace

Les nombreuses fonctionnalités liée à iOS

Au lieu de 279 euros, les AirPods Pro d’Apple sont actuellement disponibles à seulement 204 euros sur Rakuten. Cela représente une économie de 75 euros : c’est la plus grosse baisse de prix jusqu’à maintenant !

Pour en savoir plus 👇

Comme les AirPods 2, ce récent modèle est évidemment compatible avec l’appairage automatique d’un iPhone et le « Dis Siri » pour appeler l’assistant sans passer par le téléphone. Mais les AirPods Pro vont plus loin que l’ancien modèle.

Ils sont en effet les premiers écouteurs sans fil de la firme de Cupertino à bénéficier d’un système de réduction de bruit active. Pour cela, ils intègrent des microphones à l’extérieur des oreillettes pour analyser les bruits ambiants et de réduire les parasites lors de l’écoute. Ça ne vaut pas l’efficacité d’un casque, mais le résultat est déjà bluffant.

D’autres fonctionnalités pratiques viennent garnir le tableau, comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles ou encore le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent (l’inverse de la réduction de bruit).

Apple a également amélioré l’autonomie en comparaison des anciens modèles. Les AirPods Pro offrent une endurance de plus de 24 heures avec son boîtier de recharge (compatible charge sans fil), à raison de 4h30 d’écoute par recharge. De plus, ils sont dorénavant certifiés IPX4 pour garantir une étanchéité à la sueur et sous la pluie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé des AirPods Pro.

