Les AirPods Pro à 198 euros au lieu de 280

Les AirPods Pro d'Apple sont les écouteurs true wireless les plus enviés du marché, mais leur prix élevé est un frein pour beaucoup d'acheteurs potentiels. À 198 euros au lieu de 280, Amazon donne un sacré coup de main pour vous aider à craquer plus facilement.

Dans le monde des écouteurs true wireless, il y a les AirPods et les autres. Apple a écrasé le marché et la déclinaison Pro n’a fait qu’accentuer cette domination. Ils apportent ce qu’il manquait le plus aux AirPods classiques : la réduction de bruit active. Proposés habituellement à 280 euros, ils passent à seulement 198 euros sur Amazon.

En bref

Un format plus compact qui ressort moins de l’oreille

La réduction de bruit active

Le boîtier compatible avec la recharge sans fil

Les AirPods Pro d’Apple sont disponibles à 198 euros sur Amazon au lieu de 280 euros.

Pour en savoir plus 👇

Apple a créé avec ses AirPods Pro ses meilleurs écouteurs true wireless à ce jour. Ils sont une version améliorée des déjà très populaires AirPods classiques. Ce que les différencie premièrement, c’est le design. On a ici un design plus compact et surtout et surtout il s’agit désormais d’écouteurs intra-auriculaire pour offrir une première barrière au bruit ambiant.

Mais pour bien réduire ce bruit ambiant, la firme à la pomme a intégré la réduction de bruit active dans ses AirPods et comme souvent, ils ont réussi leur coup. Ce n’est pas aussi efficace qu’avec un casque comme ceux de Sony ou Bose, mais pour des écouteurs intra-auriculaires, la technologie est très efficace. Depuis votre iPhone, vous pourrez même gérer l’intensité de cette réduction ou même amplifier le bruit ambiant pour entendre ce qu’il se passe à côté de vous.

L’avantage numéro un des AirPods, c’est l’intégration parfaite dans l’écosystème Apple. On peut très simplement connecter ses écouteurs à un iPhone, iPad ou MacBook. Par la suite, simplement ouvrir la boîte les connectera à ces appareils. Notez qu’il est aussi possible de les utiliser Android, mais c’est un peu moins pratique.

Cette boîte de chargement permet d’ailleurs d’ajouter 19h30 d’autonomie aux 4h30 des écouteurs. On peut la recharger sans fil grâce à sa compatibilité Qi et son format compact lui permet de rentrer facilement dans une poche. Enfin, vous pouvez les emmener pour un footing sans problème grâce à leur résistance IPX4.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet des Apple AirPods Pro.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Apple AirPods Pro.

Notre guide d’achat

Pour vous aider à faire votre choix sur le marché des écouteurs true wireless n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide d’achat complet !