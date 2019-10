Voilà un pack parfait pour s'équiper à petit prix : Cdiscount propose le Xiaomi Redmi Note 5 et un Mi Band 3 pour 119 euros.

Si vous voulez vous équiper pour pas cher sans être déçu par la qualité de votre matériel, voici un pack 100 % Xiaomi.

Le Redmi Note 5 est un smartphone du début d’année 2018, sur ce smartphone Xiaomi avait concentré ses efforts sur deux domaines clés : l’affichage et l’appareil photo. L’écran IPS LCD au format 18:9 et en définition Full HD+ est un excellent écran pour ce prix, et sa caméra principale de 12 mégapixels fait vraiment le travail.

En ce qui concerne l’utilisation quotidienne, le Snapdragon 625 est un SoC bien connu qui offre un bon équilibre entre performances et efficacité de la batterie (4 000 mAh tout de même). Enfin, il tourne avec l’interface MIUI 9 sous Android, mais il y a quelques inconvénients avec l’appareil – son design est vieillot, il n’y a pas de port USB-C ni de charge rapide. Enfin, nous vous le déconseillons si vous êtes chez Free Mobile.

Quant au Mi Band 3, c’est un bracelet connecté pratique qui fonctionne sur tous les smartphones Android mais aussi sur iOS.

Le pack Xiaomi Redmi Note 5 (64 Go) et Mi Band 3 est à 119 euros sur Cdiscount, le bracelet connecté est ajouté automatiquement à votre panier. Notez que l’offre ne fonctionne que via ordinateur. Enfin, n’oubliez pas de remplir l’ODR (formulaire à remplir après l’achat) pour profiter des 30 euros de promotion différée.

Xiaomi Redmi Note 5 et Mi Band 3 sur Cdiscount