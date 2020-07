Amazon Echo Spot : le réveil connecté avec Alexa n’a jamais été aussi abordable

L'Amazon Echo Spot est un réveil connecté doté d'un écran de 2,5 pouces avec l'assistant Alexa. On le trouve aujourd'hui à son prix le plus bas, soit 89 euros au lieu de 129 habituellement.

Amazon propose plusieurs façons de profiter des fonctionnalités d’Alexa au travers des différents produits de sa gamme Echo. Parmi elles, on retrouve des enceintes connectées et, plus récemment, des écrans connectés, comme c’est le cas avec l’Amazon Echo Spot. Ce dernier n’a d’ailleurs jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui.

En bref

Tous les avantages d’Alexa dans un réveil connecté

Les diverses informations affichées sur l’écran

Les appels vidéo avec d’autres Echo Spot

Au lieu de 129 euros à son lancement, le réveil connecté Echo Spot est actuellement disponible à 89 euros sur Amazon et Boulanger. Cela représente une économie de 40 euros sur son prix d’origine.

L’Amazon Echo Spot prend la forme d’un radio-réveil, mais connecté. Il intègre un écran circulaire de 2,5 pouces qui permet d’afficher différentes informations, comme l’heure, la météo, un minuteur, ou encore quelques petites astuces à essayer pour découvrir le produit.

Ce dernier est tactile afin de permettre à l’utilisateur/utilisatrice de réaliser quelques interactions, comme le retour à l’écran d’accueil, activer le mode silencieux ou accéder aux paramètres. Cependant, vous ne pourrez pas contrôler vos objets connectés du bout des doigts, car il faut obligatoirement utiliser sa voix pour demander à Alexa d’éteindre les lumières ou de mettre de la musique, par exemple.

Il embarque enfin toutes les fonctionnalités de l’assistant Alexa (Skills inclus) et offre même la possibilité de passer des appels vidéo, mais uniquement avec d’autres Echo Spot.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Spot.

