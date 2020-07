Enfin une baisse de prix pour la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3

La nouvelle version de la sonnette connectée Ring Video Doorbell a sagement attendu les soldes pour baisser une première fois son prix. On trouve effectivement ce troisième et dernier modèle avec 40 euros de réduction sur Amazon et Boulanger.

Eh oui, tous les objets deviennent connectés, même les sonnettes. Aux côtés d’Arlo et Nest Hello, Ring est un bon élève dans le domaine avec sa gamme Video Doorbell et a justement récemment commercialisé un troisième modèle qui n’avait pas encore connu de promotions. Enfin… jusqu’à aujourd’hui.

En bref

Qualité Full HD et vision nocturne

Détecteur de mouvements amélioré

Compatible Alexa et Google Assistant

Au lieu de 199 euros, la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 est aujourd’hui disponible à 159 euros sur Amazon et Boulanger, soit une économie de 40 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

La sonnette Ring Video Doorbell 3 apporte évidemment quelques nouveautés par rapport à son prédécesseur, où la plus importante d’entre elles est sans aucun doute l’amélioration de la détection de mouvement pour la caméra. Il est désormais possible de personnaliser le tout en prédéfinissant des zones de détection afin de réduire les notifications erronées sur votre smartphone, et ainsi améliorer la longévité de la batterie amovible de la sonnette. Comptez d’ailleurs 6 à 9 mois d’autonomie en fonction des usages.

Ce n’est pas tout, puisque ce troisième modèle apporte également des améliorations pour la connectivité Wi-Fi. Autrefois simple bande, la sonnette embarque désormais le double bande (2,4 GHz et 5 GHz) afin d’améliorer la compatibilité avec votre réseau domestique.

Pour le reste, on retrouve globalement les mêmes éléments qui ont fait le succès de la Doorbell 2, à savoir une qualité Full HD à 30 images par seconde, une bonne retranscription de la vision nocturne et une compatibilité avec les assistants de Google et d’Amazon. Certains de leurs appareils dotés d’écran (comme l’Echo Show 5 ou le Google Nest Hub) peuvent même afficher directement une vidéo de l’extérieur par une simple requête vocale. Cela fonctionne aussi sur tablette et smartphone à l’autre bout du monde.

Enfin, la Ring Video Doorbell 3 est aussi simple à installer que l’ancien modèle. L’application est d’ailleurs d’une simplicité enfantine à utiliser, elle s’affiche comme un visiophone où il suffit de répondre, ou non. Il faudra cependant passer par le cloud pour enregistrer vos photos et vidéos. Il y a un essai de 30 jours, mais l’abonnement Cloud Ring Protect passe ensuite à 3 euros par mois.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs sonnettes connectées en 2020.

