Soldes 2020 : voici 4 PC Gamer à moins de 1 000 € avec Asus, Acer ou Lenovo

Vous souhaitez investir dans un ordinateur portable dédié au gaming pendant les soldes d'été 2020 ? Nous vous proposons justement une sélection de 4 références pour jouer dans de bonnes conditions graphiques, mais sans se ruiner. Toutes les offres sont disponibles sur Cdiscount.

Les ordinateurs portables conçus pour le gaming sont de puissantes machines pour faire tourner la majorité des jeux gourmands disponibles sur votre plateforme préférée (Steam, Epic, Origin, etc.). Ils ont la particularité d’être presque aussi performants qu’une tour PC, tout en étant plus facilement transportables. C’est un bon point si vous jouez souvent en déplacement, notamment lorsque vous organisez des LAN avec vos ami(e)s, par exemple.

Ces laptops sont renouvelés chaque année avec une nouvelle génération de processeurs ou par le biais d’autres innovations techniques. Cependant, il ne faut pas oublier que les excellentes configurations d’hier sont les meilleurs rapports qualité/prix d’aujourd’hui. D’autant plus pendant les soldes !

Vous ne trouverez pas donc dans cette sélection des modèles hors de prix avec de l’Intel dixième génération ou de l’AMD Zen 2, mais des ordinateurs portables toujours performants en 2020 avec un prix garanti sous les 1 000 euros.

Les offres en un clin d’œil

Asus FX571GT à 699 euros

L’Asus FX571GT se distingue par un design légèrement plus fin et compact par rapport aux autres modèles de cette sélection. Il ne fait que 2,19 cm d’épaisseur pour 2 kilos, ce qui est très convenable pour un laptop gaming. Sa fiche technique est ensuite un peu datée avec un Intel Core i5 8300H de huitième génération, mais cette configuration fournit encore de bons résultats lorsqu’elle est couplée à une puissante Nvidia GeForce GTX 1650 et 8 Go de mémoire vive. De plus, un SSD de 512 Go est là pour fluidifier le tout.

Vous ne jouerez pas en qualité Ultra, certes, mais la majorité des jeux se lanceront avec des graphismes corrects. Enfin, son écran LCD de 15,6 pouces affiche une définition Full HD. Au niveau de la connectique, on retrouve 1 port HDMI, 3 ports USB, 1 port USB-C, 1 port jack et 1 lecteur SD.

En bref

Son format relativement compact

Une puissance suffisante pour jouer

Son SSD de 512 Go

Il est disponible à 699 euros au lieu de 999.

Lenovo Legion Y540 à 899 euros

Le design du Lenovo Legion Y540 est très simpliste, mais apporte un joli effet avec son écran borderless sur 3 côtés. Celui-ci de 15,6 pouces affiche une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Sa fiche technique est en tout cas plus intéressante que le modèle précédent si vous êtes prêts à mettre 200 euros de plus, avec cette fois-ci un Intel Core i5-9300H de neuvième génération. Le gain de puissance est net, surtout avec une Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour épauler le tout.

Son endurance n’est en revanche pas folichonne avec une autonomie estimée à 5 heures seulement, selon le constructeur. En ce qui concerne la connectique, elle est quant à elle plutôt fournie avec : 1 port USB-C, 3 ports USB-A 3.1, 1 port Mini-Display, 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm.

En bref

Son écran borderless sur 3 côtés

Son i5 de neuvième génération

Sa connectique fournie

Il est disponible à 899 euros au lieu de 1 299.

Asus TUF505DV à 999 euros

Le design du laptop Asus TUF se fait remarquer par un contraste assez joli entre la couleur noire du châssis et la couleur dorée des touches du clavier et du logo. Il a ensuite la particularité de proposer un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est tout simplement idéal pour jouer dans de bonnes conditions, d’autant plus avec une compatibilité G-Sync.

Pour jouer d’ailleurs, il est loin de décevoir grâce à une fiche technique solide. Il embarque une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 2060 couplée à un GPU intégré Radeon RX Vega 10, un processeur AMD Ryzen 7 3750H cadencé à 2,3 GHz et 8 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les nouveaux jeux AAA sans aucun problème, même des jeux VR. De plus, son SSD 512 Go très rapide limite fortement les temps de chargement.

Pour l’autonomie, comptez environ 5 heures loin du chargeur. Et pour la connectique, on retrouve : 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3,2 Gen 1, 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm.

En bref

L’écran Full HD à 120 Hz

SSD NVMe 512 Go très rapide

La puissance du combo RTX 2060 + AMD Ryzen 7

Il est disponible à 999 euros au lieu de 1 299.

Acer Nitro AN517

L’Acer Nitro AN517 est le plus puissant de cette sélection de PC Gamer, mais aussi le plus imposant. Il pèse pas moins de 3 kilos et propose un grande dalle de 17,3 pouces, évidemment Full HD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité exemplaire à l’écran (également compatible GSync).

Lui non plus ne déçoit pas grâce à une fiche technique plus que solide pour faire tourner la plupart des jeux vidéo récents du moment, même certains en qualité Ultra. Pour cela, il est propulsé par un processeur Intel Core i5 9300H de neuvième génération, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Une vraie machine de compétition, et ce même sans la dernière génération existante de processeurs.

L’autonomie ne dépassera pas non plus les 5 heures loin du chargeur. On retrouve enfin une connectique fournie avec : 1 port HDMI, 3 ports USB, 1 port USB-C, une prise Ethernet et une prise casque.

En bref

L’écran Full HD 17,3 pouces à 120 Hz

Une fiche technique très puissante

Le SSD de 512 Go

Il est disponible à 999 euros sur Cdiscount.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.