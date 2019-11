Alors que la majorité des e-commerçants propose le Huawei P30 Pro à 649 euros pendant cette Black Friday Week, Amazon décide d’aller encore plus bas. Oui, le smartphone doué en photo est aujourd’hui disponible à partir de 629 euros.

Acquérir un flagship dès sa sortie représente un certain investissement. Il est alors préférable d’attendre qu’une belle promotion pointe le bout de son nez, vous n’êtes pas d’accord ? C’est aujourd’hui précisément le cas de l’excellent Huawei P30 Pro qui bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 370 euros sur son prix d’origine pendant la Black Friday Week sur Amazon.

Le Huawei P30 Pro en bref

Son écran OLED aux bords incurvés

La qualité et la polyvalence de son module photo

L’autonomie très confortable, compatible charge rapide et sans fil

Au lieu de 999 euros à sa sortie, la version 8/128 Go du Huawei P30 Pro est aujourd’hui disponible à 629 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en trois coloris : noir, bleu et rose.

La version 8/256 Go est également disponible en promotion à 724 euros (au lieu de 1 099 euros à son lancement) en blanc nacré.

Le Huawei P30 Pro en détail

Le Huawei P30 Pro est la version surboostée du flagship chinois. Son design loin d’être original possède pourtant des finitions exemplaires, où le tout est très agréable en main et on aime ses bords incurvés sur les côtés. Sa dalle OLED de 6,47 pouces affichant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels est par ailleurs de bonne qualité et bien calibrée, avec des angles de vision excellents. Rien à redire donc, à part peut-être pour l’encoche, néanmoins discrète.

Il est propulsé par le Kirin 980 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Actuellement, c’est l’une des configurations les plus premium disponible dans la sphère Android, aux côtés du Snapdragon 855, même si la puce de HiSilicon n’égale pas la puissance de Qualcomm. Ceci étant dit, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide et les jeux tournent comme un charme. De plus, le P30 Pro est un modèle d’autonomie pour ses concurrents haut de gamme grâce sa batterie de 4 200 mAh, tout en étant compatible charge rapide et charge sans fil.

En ce qui concerne le photo, il fait en effet partie des meilleurs élèves depuis sa sortie (et encore aujourd’hui) grâce à son polyvalent module triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour un mode portrait bluffant.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30 Pro.

