De nombreux modèles lui ont succédé, mais le Xiaomi Redmi Note 5 possède toujours un excellent rapport qualité/prix en 2019. Pour le Black Friday, Cdiscount le propose aujourd’hui à 99 euros via ODR.

Le Xiaomi Redmi Note 5 est le modèle qui a fait monter en flèche la bonne réputation du constructeur chinois dans l’Hexagone. Lancé en courant de l’année 2018, il a notamment séduit grâce à ses performances et sa grande autonomie pour un petit prix. Encore aujourd’hui, il fait tout simplement partie des smartphones qui proposent l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, et d’autant plus pendant le Black Friday sur Cdiscount.

Le Xiaomi Redmi Note 5 en bref

Son petit prix aujourd’hui

Son autonomie encore légendaire

Ses performances suffisantes en 2019, même pour jouer (en 2D)

En prenant en compte l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 31 décembre prochain, le Xiaomi Redmi Note 5 est aujourd’hui disponible à 99 euros sur Cdiscount. Le smartphone est uniquement proposé en couleur or.

Le Xiaomi Redmi Note 5 en détail

Trois smartphones ont dorénavant succédé au Xiaomi Redmi Note 5. Toutefois, cet ancien modèle est toujours une excellente alternative en 2019, surtout à ce prix. Il se démarque notamment par une autonomie que beaucoup de concurrents ont encore du mal à dépasser aujourd’hui. En effet, sa grosse batterie de 4 000 mAh, couplée aux nombreuses optimisations logicielles, lui permet facilement de tenir deux jours sans trop forcer.

Il a également séduit par ses performances au-dessus du lot en comparaison de la concurrence de l’époque sur la même gamme de prix. Au-delà de proposer une expérience utilisateur fluide, son Snapdragon 636 épaulé par 3 Go de mémoire vive permet toujours de faire tourner quelques jeux 3D pas trop gourmands. Aujourd’hui, cela parait banal, mais c’était une véritable prouesse pour un smartphone vendu à moins de 200 euros.

Pour le reste de ses caractéristiques, il embarque un écran Full HD+ de 5,99 pouces sans encoche, un double capteur dorsal 12 + 5 mégapixels, un mono capteur frontal de 13 mégapixels ainsi qu’une capacité de 64 Go de stockage. Notez d’ailleurs qu’il tourne dorénavant sous Android 9.0 Pie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 5.

