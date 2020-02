Les nouveaux Samsung Galaxy A51 et A71 sont déjà moins chers avec ce code promo

Commercialisés officiellement depuis la fin du mois de janvier seulement, les Samsung Galaxy A51 et Samsung Galaxy A71 sont d’ores et déjà disponibles à prix réduit avec Acheter sur Google, via la boutique Boulanger. Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

Avec Acheter sur Google, le code promo FEVRIER15 permet aujourd’hui d’obtenir jusqu’à 15 % de remise sur de nombreux produits éligibles, pour un montant maximum de 20 euros de réduction. Cela permet d’optimiser certains achats, ou bien de faire baisser le prix de smartphones pourtant fraîchement sortis, comme c’est le cas aujourd’hui avec les Samsung Galaxy A51 et A71.

Voici les offres en un clin d’œil :

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Samsung Galaxy A51 à 359 €

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle. Tout d’abord, son design change pour le mieux par rapport au Galaxy A50. Il s’inspire dorénavant plus du look du Note 10, notamment avec cette bulle discrète centrée en haut de l’écran Super AMOLED Plus de 6,5 pouces. Le menton est également moins prononcé qu’auparavant. Au dos, on retrouve une couche « glasstic », une surface en plastique censée imiter le verre, avec de beaux reflets.

Ensuite, la partie photo est nettement améliorée. On retrouve désormais un module rectangulaire qui accueille pas moins de 4 capteurs, où la composition est la suivante : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un de 5 mégapixels pour le mode portrait et un dernier de 5 mégapixels également, servant d’objectif macro pour capturer des clichés entre 3 à 5 cm d’un sujet. La polyvalence est donc au rendez-vous, mais aussi la qualité d’images, même si l’on remarque quelques lacunes de nuit.

Il est enfin propulsé par un SoC Exynos 9611 épaulé par 4 Go de mémoire vive, une configuration plus ou moins similaire à un smartphone équipé d’un Snapdragon 712. L’expérience est globalement fluide et les jeux 3D arrivent à se lancer pour faire une petite partie à la pause midi, mais force est de constater que l’on pouvait s’attendre à mieux pour cette gamme de prix. Il se rattrape toutefois avec une autonomie confortable grâce à sa batterie de 4 000 mAh, ce qui lui permet de tenir environ 1 jour et demi selon l’utilisation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A51.

En bref

Le nouveau design élégant

Une autonomie dans la moyenne

La polyvalence du quadruple capteur photo

Au lieu de 379 euros, le Samsung Galaxy A51 passe aujourd’hui à 359 euros grâce au code promo FEVRIER15 avec Acheter sur Google.

Samsung Galaxy A71 à 459 €

Comme pour le A70 à son époque, le nouveau Samsung Galaxy A71 promet aujourd’hui d’être plus grand, plus puissant, plus autonome et meilleur en photo que son actuel petit-frère le A51, mais avec le même design. On retrouve donc encore une fois cette inspiration pour le Note 10 avec ce petit trou centré en haut de l’écran, également Super AMOLED Plus. La seule différence vient de la diagonale, passant de 6,5 à 6,7 pouces. Derrière, on peut admirer les mêmes reflets avec la surface « glasstic » et la même disposition en rectangle pour l’appareil photo.

Le module photo est par ailleurs identique au A51, à l’exception du capteur principal qui passe à 64 mégapixels, au lieu de 48. Sur le papier, cela promet de capturer des clichés avec plus de détails et plus de lumières, mais la polyvalence attendue devrait être similaire sur les deux modèles grâce aux 3 autres capteurs, en passant par le mode macro, ultra grand-angle, portrait, etc.

Chose promise chose due, il est également plus performant que le A51 en embarquant le Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive — soit la même configuration que le puissant Xiaomi Mi 9T — et plus autonome grâce à sa batterie de 4 500 mAh.

En attendant notre test détaillé, nous vous invitons à lire notre prise en main du Samsung Galaxy A71 pour en savoir un peu plus.

En bref

La grande diagonale d’écran

La puissance du Snapdragon 730

L’autonomie avec de grandes promesses

Une meilleure partie photo que le Galaxy A51

Au lieu de 479 euros, le Samsung Galaxy A71 passe aujourd’hui à 459 euros grâce au code promo FEVRIER15 avec Acheter sur Google.

