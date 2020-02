Samsung Galaxy A51 : plus de 100 euros de réduction avec ce code promo

Le Samsung Galaxy A51 est officiellement disponible depuis la fin du mois de janvier dernier et il est déjà proposé à prix très réduit. On le trouve aujourd’hui à 264 euros sur Rakuten, contre 379 euros habituellement. De plus, vous économiserez de l’argent sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

En 2020, le Samsung Galaxy A51 reprend le flambeau de son excellent prédécesseur. Il améliore évidemment la formule à succès, notamment avec un nouveau design et une nouvelle solution photo, tout en conservant un bon rapport qualité/prix. La bonne nouvelle ? Il coûte déjà une centaine d’euros moins chers après seulement un mois de commercialisation.

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui affiché à 279 euros sur Rakuten, puis passe à 264 euros en utilisant le code promo RAKUTEN15. De plus, vous recevrez 14 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle de la gamme. Tout d’abord, le design change et s’inspire dorénavant plus du look du Note 10, notamment avec cette bulle discrète centrée en haut de l’écran Super AMOLED Plus de 6,5 pouces. Le menton est également moins prononcé qu’auparavant. Au dos, on retrouve une couche « glasstic », une surface en plastique censée imiter un effet verre, tout de même avec de beaux reflets.

Ensuite, la partie photo est nettement améliorée. On retrouve désormais un module rectangulaire qui accueille pas moins de 4 capteurs, où la composition est la suivante : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un de 5 mégapixels pour le mode portrait et un dernier de 5 mégapixels également, servant d’objectif macro pour capturer des clichés entre 3 à 5 cm d’un sujet. La polyvalence est donc au rendez-vous, mais aussi la qualité d’images, même si l’on note quelques lacunes de nuit lors de notre test.

Il est enfin propulsé par un SoC Exynos 9611 épaulé par 4 Go de mémoire vive, une configuration plus ou moins similaire à un smartphone équipé d’un Snapdragon 712. L’expérience est globalement fluide et les jeux 3D arrivent à se lancer pour faire une petite partie à la pause midi, mais force est de constater que l’on pouvait s’attendre à mieux, surtout face à la concurrence sur la même tranche tarifaire.

Il se rattrape toutefois avec une autonomie confortable grâce à sa batterie de 4 000 mAh, ce qui lui permet de tenir environ 1 jour et demi selon l’utilisation. De plus, il est compatible charge rapide jusqu’à 15 W, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 % en 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A51.

