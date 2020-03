Le Xiaomi Redmi Note 8 avec 128 Go de stockage à moins de 150 euros

La version 128 Go de l'incontournable Xiaomi Redmi Note 8 n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui. On le trouve actuellement à seulement 147 euros grâce au code promo GBNOTE806 sur Gearbest.

Si vous recherchez un smartphone abordable et efficace dans tous les domaines, c’est effectivement vers le Xiaomi Redmi Note 8 qu’il faut se tourner. Avec son Snapdragon 665, sa batterie de 4 000 mAh ou encore son quadruple capteur photo, c’est tout simplement LE champion du rapport qualité/prix, d’autant plus à moins de 150 euros.

En bref

Un design moderne

Avec une fiche technique solide

Pour un tout petit prix aujourd’hui

Le Xiaomi Redmi Note 8 (4+128 Go) passe aujourd’hui à 147 euros grâce au code promo GBNOTE806 sur Gearbest. On trouve également la version 64 Go à 132 euros avec le code promo GBMINOTE8321.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Note 8 est similaire au 8T, sauf pour quelques différences. Le modèle classique fait l’impasse sur une puce NFC (compatible Google Pay), le chargeur de 18 W et une compatibilité avec la bande de fréquence B28 / 700 Hz, indispensable pour les abonnés Free mobile. Il est toutefois compatible avec la B20.

Les deux appareils partagent ensuite tout le reste, à commencer par le design avec cette encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure de l’écran IPS LCD et ce menton prononcé où l’on peut apercevoir le logo Redmi. Au dos, le module photo accueille quatre capteurs de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels pour offrir une grande polyvalence à petit prix, en passant par le mode ultra grand-angle, portrait ou macro.

Il est enfin propulsé par la puce Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui a d’ores et déjà fait ses preuves sur le Xiaomi Mi A3, notamment avec les jeux 3D. Évidemment, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide au quotidien. De plus, le smartphone chinois profite d’une autonomie allant jusqu’à 2 jours d’utilisation grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

L’offre n’est plus disponible ?

Notre guide d’achat

