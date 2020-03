Il est déjà possible d’obtenir le nouveau Xiaomi Redmi Note 9S à prix réduit

Le Xiaomi Redmi Note 9S vient tout juste d'être officialisé et il est d'ores et déjà disponible en précommande et à prix réduit sur Gearbest. En effet, le revendeur chinois le propose dès maintenant sous la barre de 200 euros.

En attendant une confirmation officielle en France, nous savons d’ores et déjà que le Xiaomi Redmi Note 9S sera commercialisé à partir de 249 dollars, soit environ 230 euros. Aujourd’hui, notez qu’il est d’ores et déjà possible de le précommander chez Gearbest pour l’obtenir à moins de 200 euros.

En bref

Le nouveau design de la gamme Redmi Note

La montée en puissance avec le Snapdragon 720 G

Une autonomie surboostée par une batterie de 5 020 mAh

Vous l’aurez compris, le nouveau Xiaomi Redmi Note 9S est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Gearbest. Vous payez 9,51 euros maintenant pour valider la précommande, puis vous paierez le restant dû entre le 8 et le 23 avril prochain.

Notez qu’il s’agit de la version globale du Xiaomi Redmi Note 9S. Elle est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises, dont la B20 et la B28 / 700 Mhz, cette dernière étant indispensable pour les abonnés Free mobile.

Pour en savoir plus 👇

Après avoir dévoilé les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max, Xiaomi continue sur sa lancée avec un nouveau smartphone destiné au marché international : le Xiaomi Redmi Note 9S. Il s’agit du successeur de l’excellent 8T.

Le design change profondément par rapport à l’ancien modèle, avec d’ailleurs une certaine inspiration pour les nouveaux smartphones de Samsung. On retrouve en effet une bulle centré en haut de l’écran, comme sur les Galaxy S20. Xiaomi se vante également d’un ratio screen-to-body de 91 %.

Le Redmi Note 8T embarquait un Snapdragon 665. Évidemment, le Redmi Note 9S monte en gamme avec le Snapdragon 720G, une déclinaison gaming pour booster les performances en jeu. Sur le papier, ça promet de faire tourner agréablement la majorité des jeux 3D, tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. De même pour l’autonomie qui est considérablement augmentée avec une batterie passant de 4 000 à 5 020 mAh.

Le module photo propose en revanche la même configuration que l’ancien modèle, à savoir un quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Le seul détail vient de la disposition au dos : le carré est définitivement le détail esthétique des smartphones de l’année 2020.

Notre test complet du Xiaomi Redmi Note 9S arrivera prochainement.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’oeil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 9S.

Notre guide d’achat

