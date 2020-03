Cdiscount propose une belle baisse de prix pour le Xiaomi Redmi Note 8T

Le Xiaomi Redmi Note 8T est aujourd'hui disponible avec une réduction de plus de 20 euros sur Cdiscount, ce qui renforce encore plus son excellent rapport qualité/prix. Notez que l'on trouve également le modèle Pro à prix réduit.

Bien que le nouvel arrivant de la gamme Redmi Note a d’ores et déjà été annoncé par le constructeur chinois, le Xiaomi Redmi Note 8T reste encore aujourd’hui un véritable champion du rapport qualité/prix, d’autant plus en promotion.

En bref

L’autonomie de 2 jours

La possibilité de lire des jeux 3D

La polyvalence de l’appareil photo (4 capteurs)

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Redmi Note 8T (4+64 Go) est aujourd’hui proposé à 178 euros sur Cdiscount, soit une remise de 10 % sur son prix d’origine. Le smartphone est disponible en deux coloris : gris et bleu.

On trouve également le Xiaomi Redmi Note 8 Pro au prix avantageux de 229 euros sur Cdiscount, contre 249 euros habituellement. Ce modèle à la particularité d’être très puissant grâce à sa puce Helio G90 T, mais aussi d’être plus autonome que le modèle classique avec sa batterie de 4 500 mAh.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Note 8T est la version européenne du smartphone chinois qui inclut une puce NFC pour Google Pay, un chargeur rapide jusqu’à 18 W ainsi qu’une compatibilité avec la bande de fréquence B28 / 700 Hz, indispensable en France pour les abonnés Free mobile.

En tant qu’héritier du légendaire Redmi Note 7, son rapport qualité/prix est d’ailleurs encore plus excellent grâce à une amélioration de la fiche technique pour le même prix — au lancement. Tout d’abord, il embarque le SoC Snapdragon 665 pour plus de puissance. Ensuite, il offre une polyvalence accrue en photo grâce à son module quadruple capteur (ultra grand-angle, macro, zoom, etc.). Ce n’est certainement pas le meilleur photophone, mais c’est de loin la meilleure solution sur cette tranche de prix.

Rien de change en revanche pour l’autonomie. Le constructeur chinois conserve une batterie de 4 000 mAh pour équiper son 8T et le résultat est sans appel : comptez deux jours d’utilisation en moyenne. Compatible charge rapide, il intègre bien évidemment un port USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8T.

