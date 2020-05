Belle baisse de prix pour les smartphones Samsung Galaxy A51 et A71

Les smartphones Samsung Galaxy A51 et Samsung Galaxy A71 sont de bons élèves du milieu de gamme. On les trouve aujourd'hui respectivement à 289 euros (au lieu de 379) et 389 euros (au lieu de 479).

Les smartphones Samsung sont toujours un gage de qualité et ses Galaxy A51 et Galaxy A71 ne dérogent évidemment pas à la règle. Ils ont tout pour plaire sur le segment du milieu de gamme, même leur prix qui est en baisse sur la boutique RED. Voici les offres en un clin d’œil :

Après un rapide calcul, vous comprenez que RED propose aujourd’hui 90 euros de réduction sur ces deux smartphones. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Samsung Galaxy A51

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle, en commençant par son design inspiré du Note 10. On retrouve donc une bulle discrète centrée en haut de son bel écran Super AMOLED de 6,5 pouces.

On constate également des améliorations au niveau de la photo. Le A51 accueille en effet un module quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels pour toujours plus de polyvalence, en passant par l’ultra grand-angle, le zoom ou encore le mode macro. Ensuite, la puissance est également plus élevée que le A50 grâce à la puce Exynos 9610 épaulée par 4 Go de mémoire vive, un configuration plus ou moins similaire aux smartphones équipés d’un Snapdragon 712.

Au niveau de l’autonomie, il fait partie des bons élèves grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Cette capacité lui permet d’offrir une utilisation de 1 jour et demi environ. De plus, il est compatible charge rapide jusqu’à 15 W, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 % en 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test détaillé du Samsung Galaxy A51 dans nos colonnes.

En bref

Le design inspiré du Note 10

L’autonomie au quotidien

La polyvalence en photo

Au lieu de 379 euros à son lancement au début de l’année, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui disponible à seulement 289 euros sur la boutique RED.

Samsung Galaxy A71

Comme l’année dernière entre le A70 et le A50, ce récent Samsung Galaxy A71 promet d’être plus grand, plus puissant, plus autonome et meilleur en photo que le Galaxy A51. Son écran Super AMOLED s’étend alors sur une diagonale de 6,7 pouces, et non 6,5.

Chose promise chose due, il est également plus performant que le A51 en embarquant le Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive – soit la même configuration que le puissant Xiaomi Mi 9T – et aussi plus autonome grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Il se recharge d’ailleurs en un peu plus d’une heure seulement grâce à son chargeur rapide 36,3 W inclus dans la boîte.

Le module photo est en revanche identique au A51, à l’exception du capteur principal qui passe à 64 mégapixels, au lieu de 48. Sur le papier, cela promet de capturer des clichés avec plus de détails et plus de lumières, mais la polyvalence est assez similaire sur les deux modèles grâce aux 3 autres capteurs (12 + 5 + 5 mégapixels), en passant par le mode macro, ultra grand-angle, portrait, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Samsung Galaxy A71 dans nos colonnes.

En bref

Plus grand,

Plus puissant,

Plus autonome…

Et meilleur en photo que le A51

Au lieu de 479 euros à son lancement au début de l’année, le Samsung Galaxy A71 est aujourd’hui disponible à seulement 389 euros sur la boutique RED.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur coréen en fonction de votre budget, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2020.