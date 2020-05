Avec 170 euros de réduction, le rapport qualité/prix du OnePlus 8 est excellent

Le OnePlus 8 équipé du puissant Snapdragon 865 profite aujourd'hui d'une baisse de prix intéressante. On trouve sa version 8/128 Go à seulement 529 euros au lieu de 699. C'est un excellent prix pour un smartphone compatible 5G !

Au fur et à mesure des années, tous les constructeurs augmentent leur tarif et cela a été effectivement le cas de OnePlus avec son nouveau fleuron. Cependant, on ne se lassera pas de répéter qu’acheter un smartphone premium à sa sortie n’est jamais un bon plan. Il suffit d’être patient.

En bref

L’écran AMOLED 90 Hz

La puissance du Snapdragon 865

L’autonomie toujours aussi confortable

Au lieu de 699 euros, la version 8+128 Go du OnePlus 8 (compatible 5G) est aujourd’hui disponible à seulement 529 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN10. De plus, vous recevrez 26,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

Le OnePlus 8 est une belle évolution. Il s’écarte du design des précédents modèles en proposant cette fois-ci un look totalement borderless avec non pas une encoche, mais un poinçon en haut à gauche de l’écran. Ce dernier AMOLED de 6,55 pouces est par ailleurs de très bonne qualité, compatible HDR10+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Au dos, il ne suit pas la tendance en carré de ses concurrents et conserve une disposition rectiligne à la verticale pour son appareil photo. Il est composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels. La qualité est correcte, mais toujours pas au niveau de la concurrence. OnePlus a encore des progrès à faire sur ce point.

Il est enfin propulsé par le Snapdragon 865 pour des performances de haute volée. C’est tout simplement la configuration la plus puissante de la sphère Android. Elle promet de faire tourner tous les jeux à fond, sans aucun ralentissement. La fluidité de l’expérience utilisateur est évidemment exemplaire et OxygenOS est par ailleurs toujours aussi agréable à utiliser.

L’autonomie est également au rendez-vous avec sa batterie de 4 300 mAh. Il tient facilement la journée, d’autant plus qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W. Cependant, il ne propose pas la charge sans fil…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du OnePlus 8 dans nos colonnes.

