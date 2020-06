Le Samsung Galaxy A51 passe pour la première fois sous les 250 euros

Le Samsung Galaxy A51 n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui. RED by SFR le propose aujourd'hui à seulement 239 euros en choisissant son forfait mobile sans engagement 100 Go à 12 euros par mois. Plus de détails ci-dessous.

Le Samsung Galaxy A51 est un smartphone milieu de gamme très intéressant, qui bénéficie par ailleurs d’un rapport qualité/prix excellent lorsqu’il est en promotion. C’est le cas aujourd’hui avec l’offre RED by SFR pour la fin des French Days, puisqu’il chute à moins de 250 euros pour la première fois.

En bref

Un écran AMOLED de qualité

La bonne autonomie au quotidien

La polyvalence en photo avec 4 capteurs

En choisissant en complément le forfait mobile RED 100 Go disponible à 12 euros par mois jusqu’au 4 juin prochain, le Samsung Galaxy A51 revient aujourd’hui à seulement 239 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros par l’opérateur et une ODR de 50 euros par le constructeur.

En prenant en compte le prix du forfait pour le premier mois et le coût de la nouvelle carte SIM triple découpe, le total revient alors à 261 euros. Sans forfait, le Galaxy A51 est disponible à 339 euros sur la boutique RED by SFR.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle, en commençant par son design inspiré du Note 10. On retrouve donc une bulle discrète centrée en haut de son bel écran Super AMOLED de 6,5 pouces.

On constate également des améliorations au niveau de la photo. Le A51 accueille en effet un module quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels pour toujours plus de polyvalence, en passant par l’ultra grand-angle, le zoom ou encore le mode macro. Ensuite, la puissance est également plus élevée que le A50 grâce à la puce Exynos 9610 épaulée par 4 Go de mémoire vive, un configuration plus ou moins similaire aux smartphones équipés d’un Snapdragon 712.

Au niveau de l’autonomie, il fait partie des bons élèves grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Cette capacité lui permet d’offrir une utilisation de 1 jour et demi environ. De plus, il est compatible charge rapide jusqu’à 15 W, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 % en 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A51.

En ce qui concerne le forfait BIG RED à 12 euros par mois (même après un an), il donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, et également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France.

Sa particularité est de proposer une grosse enveloppe 4G, soit 100 Go à utiliser partout dans l’Hexagone. C’est un montant confortable qui répond à la majorité des usages, notamment le partage de connexion ou l’accès à Internet via une box 4G. Depuis l’Europe et les DOM, le montant de data est réduit à 8 Go.

Notez que si vous consommez la totalité des données en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe/DOM, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A51.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ainsi que les meilleures offres smartphone, TV, audio ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.