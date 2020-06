Cdiscount propose une offre à ne pas louper pour le Xiaomi Redmi Note 9S

Le 9S est le premier smartphone de la nouvelle gamme des Redmi Note de Xiaomi à avoir vu le jour en France. On le trouve aujourd'hui avec une réduction de 50 euros sur Cdiscount, le faisant passer de 249 à seulement 199 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le Xiaomi Redmi Note 9S sert d’entre-deux pour les trois smartphones de la gamme à l’excellent rapport qualité/prix du constructeur chinois. Son prix se situe donc normalement entre celui du Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro, à l’exception d’aujourd’hui grâce à une réduction de 50 euros.

En bref

La puissance du Snapdragon 720G

La polyvalence du quadruple capteur photo

La grande autonomie grâce à la batterie 5 020 mAh

Au lieu de 249 euros, le Xiaomi Redmi Note 9S est aujourd’hui disponible à seulement 199 euros sur Cdiscount, soit le même prix que la version classique. On le trouve en deux coloris : gris interstellaire et bleu aurore.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Note 9S se rapproche bien plus de la version Pro, aujourd’hui pour le même prix que la version classique. Tout d’abord avec le design, on remarque le même look borderless avec ce poinçon positionné au milieu de l’écran, alors qu’il est à gauche sur le Redmi Note 9. La dalle, IPS LCD de 6,67 pouces, est par ailleurs bien calibrée par défaut.

Ensuite, c’est au niveau de la fiche technique que l’on retrouve encore une fois des ressemblances avec la version Pro, car le 9S s’équipe lui aussi du Snapdragon 720G, un processeur orienté gaming très performant qui atteint une puissance plus ou moins équivalente à celle du SoC Helio G90T. Il embarque également la même batterie de 5 020 mAh pour une autonomie estimée à 2 jours environ, selon l’utilisation.

La différence se fait uniquement sur la photo. Le module du Redmi Note 9S se compose d’un quadruple capteur de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels, alors que le capteur principal du Redmi Note 9 Pro est un 64 mégapixels. Rassurez-vous, le smartphone qui représente l’entre-deux de la gamme Redmi Note se débrouille tout de même honorablement, d’autant plus qu’il propose une belle polyvalence sur cette gamme de prix, notamment grâce à son mode nuit particulièrement intéressant à exploiter.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 9S.

