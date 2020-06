Voici enfin un prix allégé pour la version « Lite » du Xiaomi Mi 9

Xiaomi propose une remise intéressante sur son Mi 9 Lite, et c'est sur RED by SFR qu'il est le moins cher grâce à une réduction totale de 100 euros. Rassurez-vous avant de continuer plus loin, car il n'est absolument pas nécessaire de souscrire à un forfait pour bénéficier de cette offre.

Alors que le Xiaomi Mi 10 Lite vient juste d’être lancé en France, le Mi 9 Lite ne veut pas se faire oublier. Cette version allégée du Mi 9 classique connait actuellement une offre très intéressante pour l’obtenir à prix encore plus réduit qu’à l’accoutumée. On vous explique tout.

En bref

Le rapport qualité/prix Xiaomi

Un smartphone endurant

Des performances honorables

Initialement à 329 euros, le Xiaomi Mi 9 Lite (modèle 128 Go) est en ce moment disponible à 229 euros sur RED by SFR par le biais d’une offre différée de remboursement (ODR) valable jusqu’au 30 juin 2020. Notez qu’il n’est pas nécessaire de prendre un forfait pour commander le téléphone, mais le forfait RED 60 Go est tout de même l’un des meilleurs forfaits du moment.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi 9 Lite est la version allégée du Mi 9 classique et se situe dans la catégorie milieu de la gamme du constructeur chinois. On retrouvera alors un design plutôt élégant avec un grand écran OLED de 6,39 pouces lumineux qui permettra une utilisation dans toutes les conditions, même au soleil. Il est d’ailleurs presque bord à bord et laisse place à la caméra frontale dans un notch en goutte d’eau, plutôt discret.

Côté performances, le Mi 9 Lite en a dans le ventre malgré son prix. Il est propulsé par un Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La puce de Qualcomm permet d’exécuter n’importe quelle tâche sans trop de problèmes. De la même manière, faire tourner des jeux 3D n’est pas une difficulté. Il faut cependant veiller à ne pas abuser des réglages trop gourmands.

Même si la partie photo n’est pas son point fort, le Mi 9 Lite dispose de trois modules photo avec un principal de 48 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels et un troisième de profondeur de 2 mégapixels. Enfin, le smartphone propose une autonomie assez honorable : il permet de tenir plus de 11 heures selon nos tests.

Pour bénéficier de l’offre sur le site de RED sans prendre de forfait, il faudra cliquer sur « commander sans forfait » juste en dessous du cadre proposant le forfait et le smartphone. Il sera ensuite nécessaire de remplir l’offre de remise à envoyer par voie postale afin d’obtenir le remboursement de 30 euros. Notez que si vous choisissez finalement de prendre le Mi 9 Lite avec le forfait RED, vous bénéficierez de 60 Go de données 4G pour seulement 12 euros par mois.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi 9 Lite.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Xiaomi Mi 9 Lite.

Notre guide d’achat

