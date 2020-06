Le joli Huawei P30 Pro en coloris blanc nacré chute à 550 euros sur Amazon

Le Huawei P30 Pro est une nouvelle fois victime d'une belle promotion sur Amazon. Cet excellent smartphone, qui est le dernier terminal premium du constructeur chinois à intégrer les services de Google, est aujourd'hui disponible à 550 euros au lieu de 999 à son lancement.

Il faut aujourd’hui débourser 899 euros pour le nouveau coloris Silver Frost de l’édition 2020 du Huawei P30 Pro. Cependant, l’ancien modèle en blanc nacré est tout aussi joli, d’autant plus qu’il permet de faire une sacrée économie, estimée à près de 350 euros grâce à cette offre !

En bref

L’écran OLED aux bords incurvés

La qualité et la polyvalence de son module photo

L’autonomie très confortable, compatible charge rapide et sans fil

Le Huawei P30 Pro en coloris blanc nacré est alors disponible à « seulement » 550 euros sur Amazon, ce qui représente une remise de presque 45 % sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei P30 Pro a été lancé en avril 2019. Très populaire, il a été renouvelé cette année dans une version « New Edition » identique à l’original, à l’exception du nouveau coloris Silver Frost. Rien d’illogique à cela, car ce smartphone est le dernier haut de gamme du géant chinois à intégrer les services de Google, avec donc la possibilité de télécharger des applications via le Play Store, et non App Gallery.

Ceci étant dit, c’est un modèle un peu plus garni que le P30 classique, à commencer par les finitions exemplaires de son design. Ce smartphone est très agréable en main malgré les bords incurvés de son écran OLED de 6,47 pouces. De très bonne qualité et très bien calibrée, la dalle propose par ailleurs une définition maximale de 2 340 x 1 080 pixels.

Il est ensuite propulsé par le Kirin 980, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration fait désormais partie de la génération précédente depuis la sortie des nouveaux Huawei P40 et P40 Pro (sans Google) et leur Kirin 990, mais elle reste encore très puissante en 2020 pour répondre à tous les usages. De plus, le P30 Pro est un modèle d’autonomie grâce sa batterie de 4 200 mAh, celle-ci lui confère une durée de vie de deux jours environ, selon l’utilisation. Il est également compatible charge rapide et charge sans fil.

En ce qui concerne le photo, il fait en effet partie des meilleurs élèves depuis sa sortie (et encore aujourd’hui) grâce à son polyvalent module triple capteurs 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour un mode portrait totalement bluffant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Huawei P30 Pro dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P30 Pro.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur chinois, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Huawei en 2020.