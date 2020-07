Xiaomi Mi 10 : un flagship à moins de 600 €, mais c’est la version 128 Go

Le Xiaomi Mi 10 est le récent smartphone haut de gamme du constructeur chinois, bien évidemment compatible 5G. Sa version 128 Go est aujourd'hui remisée à 599 euros sur Amazon.

En France, nous avons officiellement droit à la version 256 Go du Xiaomi Mi 10, vendue à 799 euros depuis le lancement. Cependant, nous vous proposons aujourd’hui le modèle avec 128 Go de stockage pour 200 euros de moins. Ne vous inquiétez pas, le smartphone propose la langue française ainsi qu’une compatibilité avec la majorité des bandes 4G françaises (dont la B20 et la B28 pour les abonnées Free mobile) en attendant l’arrivée de la 5G.

En bref

L’écran OLED borderless et incurvé

L’incroyable puissance du Snapdragon 865

L’appareil photo équipé d’un capteur 108 mégapixels

La Xiaomi Mi 10, dans sa version avec 128 Go de stockage, est aujourd’hui disponible à 599 euros sur Amazon. Il s’agit d’une offre via un vendeur tiers, mais le produit est bel et bien expédié par la plateforme du géant américain.

Le Xiaomi Mi 10 possède tout d’abord un design vraiment bien maîtrisé. Il est agréable en main et son écran AMOLED de 6,67 pouces aux bords incurvés apporte une touche moderne qui signe définitivement son appartenance au segment premium. Pour enfoncer encore plus le clou, la dalle est compatible HDR10+ et propose un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Smartphone haut de gamme oblige, le Mi 10 est propulsé par le dernier processeur de Qualcomm compatible 5G, aka le Snapdragon 865, épaulé par 8 Go de mémoire vive. C’est tout simplement la configuration la plus puissante de la sphère Android actuellement, où absolument tous les jeux gourmands se lisent sans effort et de manière optimale. L’expérience utilisateur est également parfaitement fluide. Le smartphone de Xiaomi tourne sous MIUI avec Android 10.

Au niveau de la photo, il embarque un appareil équipé de quatre capteurs, dont un de 108 mégapixels. Cela donne une grande polyvalence, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle, macro, mais aussi une belle qualité d’images. Il a d’ailleurs la particularité de bien gérer les différentes plages dynamiques et d’offrir un résultat souvent proche de la réalité, même si l’on regrette que le constat n’est pas le même à la nuit tombée.

Pour finir en beauté, l’autonomie est plus que correcte grâce à sa batterie de 4 780 mAh qui lui permet de tenir facilement pendant deux jours d’utilisation. De plus, il se recharge complètement en moins d’une heure via sa charge rapide 30 W et est également compatible avec la charge sans fil (ainsi que sans fil inversée).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 10.

