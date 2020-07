La gamme Redmi Note 9 de Xiaomi est bradée sur Amazon pour les soldes

Tous les smartphones de la gamme Redmi Note 9 de Xiaomi sont en soldes sur Amazon. On peut retrouver les trois téléphones à partir de 167 euros.

Elle est pourtant assez récente, mais la gamme Redmi Note 9 de Xiaomi ne cesse de voir ses prix baisser sur Amazon. Désormais, que ce soit le 9, le 9S ou le 9 Pro, les trois bénéficient d’un excellent rapport qualité/prix. Il ne reste plus qu’à choisir le bon… vous êtes perdu ? On fait le point.

Voici les offres en un clin d’œil

Xiaomi Remdi Note 9

C’est la solution la plus abordable de cette gamme, mais le Redmi Note 9 ne sacrifie pas entièrement sa fiche technique pour autant. Il propose un design très actuel avec sa dalle IPS LCD Full HD+ de 6,53 pouces presque borderless et son poinçon en haut à gauche de l’écran. On retrouvera à l’intérieur un SoC Helio G85 de MediaTek. Autrement dit, on devrait pourvoir faire tourner la plupart des jeux du Play Store.

Pour son prix, on retrouve pas moins de quatre capteurs de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels, de quoi apporter une belle polyvalence en photo. La qualité d’image est tout à fait correcte pour la tranche tarifaire du téléphone, surtout dans les situations lumineuses. Enfin Xiaomi oblige, la batterie de 5 020 mAh tient ses promesses et permet de tenir facilement deux jours loin du chargeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 9.

En bref

Un design élégant

Des performances honorables

Un quadruple module photo

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 9 dans sa version 4 Go + 128 Go de stockage à 167 euros au lieu de 229 sur Amazon.

Vous pouvez aussi le retrouvez à 159 euros sur Amazon, mais les stocks arriveront le 5 août. Il sera donc livré un peu plus tard.

Xiaomi Redmi Note 9S

Maintenant que le Redmi Note 9 est présenté, on va y voir plus clair. Ici, le Redmi Note 9S profite de quelques améliorations. Il s’équipe notamment d’un écran IPS LCD Full HD+ de 6,53 pouces, légèrement plus grand donc. D’ailleurs, la petite bulle qui accueille la caméra frontale est cette fois-ci au centre du bord supérieur. Autre amélioration, il est propulsé par un SoC Snapdragon 720G. Concrètement, ce smartphone est plus puissant et cela se ressentira notamment dans les sessions de jeux 3D par exemple.

Autrement, le 9S conserve le même quadruple module photo et aussi la même batterie qui, malgré l’amélioration des performances, est toujours aussi durable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 9S.

En bref

Un écran LCD plus grand de 6,53 pouces

Une puce Snapdragon 720G plus puissante

Une autonomie toujours au top

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 9S dans sa version 4 Go + 64 Go de stockage à 188 euros au lieu de 249 habituellement sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Avec le Redmi Note 9 Pro, on retrouve dans les grandes lignes la même fiche technique que le Note 9S avec notamment la puissance du Snapdragon 720G. Le Note 9 Pro profite en revanche d’une dalle IPS LCD Full HD+ plus grande de 6,7 pouces. Il gagne donc légèrement en taille, parfait pour ceux qui aiment les écrans plus grands. La batterie reste la même, et est tout aussi performante.

L’autre particularité de ce Note 9 Pro réside dans son module photo. On retrouve cette fois-ci un capteur principal de 64 mégapixels. La qualité d’image est alors meilleure, notamment dans les situations plus sombres. Le smartphone profite même d’un mode nuit pour prendre de meilleurs clichés.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

En bref

Un écran plus grand de 6,7 pouces

Un module photo amélioré

Son autonomie toujours aussi généreuse

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 9 Pro dans sa version 6 Go + 128 Go de stockage à 230 euros au lieu de 299 habituellement sur Amazon.

