La version 128 Go du Xiaomi Mi 10 est bradée à 513 euros

Lancé en avril avec le Mi 10 Pro, le Xiaomi Mi 10 est le smartphone haut de gamme du constructeur. Si sa version 256 Go est proposée à plus de 700 euros, le modèle 128 Go est plus abordable que jamais sur Rakuten puisqu'il est disponible à seulement 513 euros.

Héritier du Mi 9 de 2019, le Xiaomi Mi 10 opère plusieurs changements par rapport à son prédécesseur, notamment au niveau du design et des performances. D’où l’augmentation du prix par rapport à la gamme tarifaire habituellement pratiquée par le constructeur chinois. Pourtant, bien que la version 256 Go vendue en France soit proposée le plus souvent à 799 euros aujourd’hui, le modèle 128 Go représente une belle occasion avec un prix 286 euros moins élevé.

En bref

Ecran borderless AMOLED 90 Hz

Module photo de quatre capteurs, dont un de 108 mégapixels

Le puissant Snapdragon 865

Après avoir été affichée à 599 euros, la version 128 Go du Xiaomi Mi 10 est aujourd’hui disponible à 513 euros sur Rakuten. Il s’agit d’un modèle importé mais il sera bien compatible avec tous les opérateurs européens. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier également de 25,69 euros offerts sur votre prochaine commande.

Le Xiaomi Mi 10 rejoint sa version Pro sur le design : un écran AMOLED imposant de 6,67 pouces, un design borderless incurvé résolument premium et une caméra frontale poinçonnée dans le coin supérieur gauche de la dalle. De plus, cette dernière propose un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui apportera une très bonne fluidité lors de l’utilisation de vos applications.

Côté performance, le Mi 10 marque des points avec l’intégration du dernier processeur Qualcomm, compatible 5G, le Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Il s’agit tout simplement de la puce la plus puissante à l’heure actuelle : elle fera tourner les jeux les plus gourmands avec une grande facilité, et assurera une navigation Web très fluide.

Au niveau du module photo, nous avons droit à quatre très bons capteurs, dont un de 108 mégapixels. La polyvalence est moindre que son grand frère, le Mi 10 Pro, mais la configuration est tout de même très satisfaisante avec un mode portrait de 2 mégapixels, un mode macro de 2 mégapixels, un mode ultra grand-angle de 13 mégapixels et le fameux mode 108 mégapixels. Si le Mi 10 éprouve quelques difficultés à fournir une image nette en basse lumière, la qualité d’images et la précision seront au rendez-vous sous une bonne luminosité.

Enfin, la batterie du Xiaomi Mi 10 ne vous lâchera pas avant deux jours d’utilisation grâce à sa batterie de 4 780 mAh, soit 230 mAh de plus que le Mi 10 Pro. Il est compatible avec la charge sans fil et la charge rapide jusqu’à 30 W, qui lui fournira une charge complète en moins d’une heure.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre test du Xiaomi Mi 10.

