L’iPhone 11 Pro Max passe sous la barre des 1000 euros

Commercialisé depuis septembre 2019, l'iPhone 11 Pro Max est le smartphone très haut de gamme de la marque à la pomme. Habituellement disponible à plus de 1000 euros, il est désormais affiché à 970 euros sur Rakuten dans sa version 64 Go.

Il s’agit tout simplement du meilleur smartphone d’Apple. L’iPhone 11 Pro Max intègre le meilleur des technologies de la marque, dans un format idéal pour les adeptes de grande diagonale. D’ordinaire, le 11 Pro Max est très onéreux, alors quand son prix baisse, on ne peut que s’en réjouir. C’est le cas aujourd’hui sur Rakuten, qui le fait chuter sous les 1000 euros.

En bref

Un écran OLED de 6,5 pouces compatible HDR

Une grosse autonomie

Un module photo très polyvalent

L’iPhone 11 Pro Max 64 Go est disponible à 970 euros sur Rakuten, au lieu de 1259 euros. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 48,52 euros offerts sur votre prochaine commande.

Contrairement à l’iPhone 11 Pro plus compact, le modèle Max s’adresse avant tout aux adeptes des très grands écrans. En effet, l’iPhone 11 Pro Max se dote d’une diagonale de 6,5 pouces, et intègre une dalle OLED très lumineuse. Sans surprise, les couleurs sont éclatantes et les contrastes infinis, conformément à la promesse haut de gamme de la marque.

L’iPhone 11 Pro Max est la référence la plus luxueuse d’Apple. Il lui fallait donc les meilleures technologies possible. Cela passe notamment par son puissant processeur A13 Bionic, qui fera tourner toutes les applications sans aucun accroc. L’expérience utilisateur est très fluide et les temps de chargement sont très minimes. Bref, l’iPhone tourne de manière optimale, y compris avec des jeux 3D très gourmands.

On retiendra également la polyvalence du module photo, semblable au 11 Pro. Son épaisseur n’est pas toujours pratique, notamment lorsque l’appareil est posé sur une table, mais on se concentrera davantage sur la performance du triple capteur de 12 mégapixels. Nous avons donc droit à un objectif grand-angle, un ultra-grand angle ainsi qu’un téléobjectif. La qualité des photos est excellente.

Enfin, l’iPhone 11 Pro Max se démarque par son autonomie record, ce qui est plutôt étonnant quand on connaît les quelques faiblesses de la marque à ce niveau. Ici, la batterie de 3 969 mAh autorisera une utilisation modérée pendant deux jours loin du chargeur. Pour une recharge complète, comptez 1h45, ce qui est tout de même un peu long pour du haut de gamme.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 11 Pro Max.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’iPhone 11 Pro Max.

Notre guide d’achat

