Le très équilibré Samsung Galaxy A51 est à 299 euros, et à 399 en 5G

Lancée en France cet été, la version 5G du Samsung Galaxy A51 élargit la fiche technique du modèle de base, en proposant un prix modéré par rapport aux appareils premium. Cdiscount affiche aujourd'hui ces deux smartphones à 299 euros pour le A51 4G, et à 479 euros pour le A51 5G.

Toujours aussi populaire, le Samsung Galaxy A51 est l’un des smartphones milieu de gamme les plus équilibrés du géant coréen. Sa fiche technique s’est enrichie sur certains aspects avec l’arrivée de sa version 5G en juin dernier. Le modèle 4G du A51 s’affiche aujourd’hui à moins de 300 euros sur Cdiscount, tandis que celui en 5G se négocie à moins de 400 euros.

En bref

Un bel écran Super AMOLED de 6,5 pouces

Une bonne autonomie, renforcée sur l’A51 5G

Une puce Exynos 980 pour le modèle 5G

Lancé à 379 euros, puis disponible à 349 euros, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui affiché à 299 euros sur Cdiscount.

La version 5G du Samsung Galaxy A51 est quant à elle disponible à 399 euros, toujours sur Cdiscount contre 479.

Pour en savoir plus 👇

Au niveau du design, le Samsung Galaxy A51 5G ne diffère pas de son modèle 4G. On retrouve toujours le bel écran AMOLED Full HD de 6,5 pouces, avec son poinçon discret centré en haut qui intègre la caméra frontale. Quelques motifs irisés et vernis s’ajoutent sur le dos de la version 5G.

De même, le modèle photo avec quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels est toujours au rendez-vous, encastré sous une petite plaque de verre. Le capteur principal, l’ultra grand-angle, le mode portrait et le mode macro offrent une très bonne polyvalence. Les clichés capturés auront un niveau de détails amplement satisfaisant.

8 /10 Samsung Galaxy A51

Toutefois, la version 5G se détache de l’ancien modèle au niveau de sa puce. Si l’A51 4G embarque une puce Exynos 9611, épaulée par 4 Go de mémoire vive, l’A51 5G se dote d’une puce Exynos 980 et de 6 Go de mémoire vive pour assurer la compatibilité avec le réseau 5G. Cette nouvelle configuration apportera une belle puissance à l’appareil, comme son modèle précédent en 4G qui promet tout aussi bien une expérience utilisateur fluide. Mais, et c’est une autre nouveauté pour la gamme des smartphones Galaxy A : le stockage de 128 Go du 5G est extensible jusqu’à 1 To avec l’ajout d’une microSD.

Qui dit 5G, dit forcément consommation plus importante. Samsung a donc pensé à intégrer une batterie plus ample de 4500 mAh, contre 4000 mAh pour la version 4G, et toujours compatible charge rapide avec un chargeur 15 W. L’autonomie pourra grimper jusqu’à deux jours d’utilisation, mais tout dépendra de votre usage. L’A51 4G se défend tout de même très bien avec un jour et demi d’utilisation loin d’une prise.

Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A51.

