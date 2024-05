Nothing Ear vs Ear (a) : quelle paire d’écouteurs nous vous recommandons ?

La marque Nothing vient de dévoiler deux nouvelles paires d'écouteurs Bluetooth que notre rédaction a pu tester. Les Nothing Ear et les Nothing Ear (a) ont tous les deux reçu la note de 9/10, mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? Dans ce papier de recommandation, nous allons vous aider à prendre une décision.

Nothing Ear vs Nothing Ear (a) : quels écouteurs Bluetooth choisir ?

Le constructeur anglais Nothing a diversifié son catalogue, qui ne se limite plus seulement à des smartphones. Il est en effet possible de dénicher des produits audio de qualité. C’était déjà le cas des Nothing Ear premiers du nom qui, sans révolutionner le format, proposaient un style assez différent et s’étaient démarqués de la concurrence. Avec sa nouvelle série des Nothing Ear 2 et Ear (a), la marque propose deux produits assez semblables, avec pourtant une différence de prix de 50 euros. Les deux paires d’écouteurs ont reçu la note de 9/10 à l’issue de leurs tests dans nos colonnes, et sont donc difficiles à distinguer… C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider dans votre choix.

Comme vous pouvez vous en douter, les deux produits ont aussi droit à des places de choix dans nos guides d’achat audio :

Nous vous renvoyons aussi vers les deux tests des écouteurs en question :

Nothing Ear II ou Nothing Ear (a) : lesquels choisir ?

Si vous avez lu les deux tests, vous avez rapidement dû réaliser qu’il n’y a que très peu de différences entre les deux modèles. Ces derniers partagent notamment le même design, le même form factor ainsi que des caractéristiques semblables, à la seule différence du prix. Une vraie nuances les distinguent : les Ear (a) sont équipés de transducteurs en polyuréthane thermoplastique contre de la céramique pour les Ear tout court. En théorie donc, les premiers sont moins bien dotés que les seconds sur le plan acoustique.

À l’écoute, cela se traduit par une restitution sonore plus fine. Les Nothing Ear proposent un son détaillé notamment avec de belles hautes fréquences et un ensemble général très agréable. Cela ne signifie par pour autant que les (a) sont à laisser de côté… bien au contraire. Ces derniers sont plus performants dans la restitution des voix.

Ce point a été évoqué plus haut, mais en termes de design, les deux écouteurs sont similaires avec la même forme et notamment des longs embouts leur permettant de mieux se stabiliser dans l’oreille. Les Ear (a) se parent d’une couleur Jaune que n’aurait pas renié un constructeur comme Realme. Les deux paires sont également certifiées IP54. On peut aussi noter un boîtier de rangement un peu plus compact pour les écouteurs Nothing les moins chers, mais ce n’est pas réellement un critère de différence.

En ce qui concerne l’autonomie mesurée, là encore les performances sont bonnes et presque similaires. Les Ear ont pu tenir 5h45 avec l’ANC et le volume mis à 50 %. L’apport du boîtier permet d’offrir des charges supplémentaires. Pour les Nothing Ear (a), lors de notre test, les écouteurs ont pu tenir jusqu’à 5h20, donc un tout petit peu moins. Tout comme pour la version plus haut, le boîtier de recharge offre peu ou prou les mêmes performances.

Nothing Ear : un positionnement tarifaire qui interroge

La principale différence entre les deux modèles se situe au niveau des prix. Les premiers Ear sont lancés au prix de 149 euros tandis que les Ear (a) sont à 99 euros. Un écart de prix de 50 euros qui laisse songeur tant les deux produits sont similaires. À performances égales, nous vous recommandons les Nothing Ear (a), à part si une promotion vient à faire baisser le prix des Ear autour des 100 euros.

Notre recommandation est la suivante : vous souhaitez une expérience acoustique irréprochable, notamment avec des hautes fréquences plus fines, alors les Nothing Ear constituent le meilleur choix. Vous êtes à la recherche d’une bonne paire d’écouteurs pas chère et qui fait presque tout aussi bien que son aîné, alors Frandroid vous recommande les Nothing Ear (a).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.