Enotria : The Last Song, quelles configurations PC pour faire tomber les masques ?

Envie d’un souls-like qui bouscule un peu les codes ? Enotria : The Last Song sera peut-être votre prochain jeu de chevet. On vous dévoile les configurations nécessaires pour y jouer sur PC.

Après le folklore chinois de Black Myth: Wukong, place à l’ambiance italienne avec Enotria : The Last Song, un nouvel action-RPG tout droit venu de la péninsule italienne. Ce souls-like est le premier jeu du studio milanais Jyamma Games. Le monde fantastique d’Enotria s’inspire clairement du théâtre, mais aussi des paysages italiens. De quoi changer un peu des teintes lugubres de Dark Souls ou d’Elden Ring ! Le titre paraitra le 19 septembre sur PC, PS5, et seulement le 29 octobre sur Xbox Series.

Frandroid vous dévoile les configurations PC attendues, mais aussi nos conseils de composants pour mettre à niveau votre ordinateur gaming s’il en a besoin.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Enotria : The Last Song ?

La configuration minimale correspond au jeu en 720p à 30 FPS et Basse qualité, et la configuration recommandée, au 1080p/60 FPS en Haute qualité.

Quels composants choisir pour jouer à Enotria : The Last Song sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu à 89 euros.

Quels accessoires PC pour Enotria : The Last Song ?

Pour profiter du jeu à fond, un bon écran gamer est conseillé : jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Nous vous conseillons de jouer à la manette, mais vous pouvez aussi utiliser le classique clavier avec une souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

