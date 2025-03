Nos 3 TV références testées par Frandroid en mars 2025

Le marché des téléviseurs bat son plein en ce début d’année avec moult références. Voici les 3 TV testées par notre rédaction que nous recommandons.

Après les annonces du CES 2025, de nombreux constructeurs ont présenté leurs nouveaux modèles de téléviseurs. Ces derniers s’apprêtent à garnir notre guide d’achat des meilleurs téléviseurs du marché. Au programme ce mois-ci, un modèle au bon rapport qualité/prix, un concept et un TV design. Voici le top 3 de ce mois de mars.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 Le bon rapport qualité/prix

Les téléviseurs Xiaomi proposent d’excellents rapports qualité/prix. En ce sens, le Xiaomi TV S Mini LED offre une bonne qualité de construction, mais ce n’est pas tout. Il se dote d’une dalle avec rétroéclairage Mini LED, avec une belle colorimétrie et un pic de luminosité assez élevé. Ce téléviseur pas cher supporte les modes Standard, Vif, Film, Jeu, Moniteur, IMAX et Filmmaker. En gaming aussi le Xiaomi supporte plusieurs technologies d’optimisations et un input lag de 13,7 ms. Google TV s’occupe de l’animation et est toujours aussi simple à prendre en main. Il se décline en 55, 65 et 75 pouces.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Xiaomi

TCL NXTFrame 55A300 Pro Le TV design

TCL vient marcher sur les platebandes de Samsung en proposant un téléviseur au design élégant. Le TCL NXTFrame 55A300 Pro dispose d’une grande finesse dans ses lignes et est pensé pour être installé sur plusieurs configurations. Une dalle LCD avec rétroéclairage LED est en place, avec un panneau Quantum Dots. En termes de colorimétrie, les mesures sont excellentes, tout comme le pic de luminosité. Le NXT Frame est aussi un excellent TV pour le gaming, grâce à toutes les compatibilités disponibles. L’input lag est à 13,2 ms. Là encore, c’est Google TV qui gère l’animation et qui a les mêmes qualités que le téléviseur cité plus haut.

TCL NXTFrame A300 Pro // Source : TCL

Thomson Go TV Le téléviseur sur pied

Ce téléviseur propose un concept nouveau et attractif. Le Thomson Go TV est livré avec un immense pied fixé au dos de l’appareil. Une fois celui-ci installé, la base à roulettes permet de le placer n’importe où, l’appareil disposant d’une batterie. Le téléviseur possède une dalle LCD de 32 pouces avec une définition HD et un rafraîchissement de 60 Hz. Après test, on note que les performances en colorimétrie et en luminosité sont un peu décevantes. Il en va de même en gaming, où le téléviseur est capable de rendre service sans offrir des performances éblouissantes. Ici, c’est Android TV qui s’occupe de l’animation, un système d’exploitation qui diffère légèrement de Google TV. Surtout, le téléviseur offre une autonomie de 3 heures et 40 minutes. Affiché à un prix de 599 euros, c’est un bel investissement.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

