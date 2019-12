Pour offrir un cadeau à un proche fan de tech, il est parfois difficile de se décider tant à moins de 20 euros, la qualité du produit peut faire douter. Nous avons donc sélectionné plus de 10 produits à moins de 20 euros.

Que ce soit pour Noël ou toute autre occasion, offrir un cadeau tech peut parfois être un chemin semé d’embûches, surtout lorsque l’on a un budget serré. Nous avons sélectionné nos 10 meilleures idées cadeaux pour moins de 20 euros pour que vous puissiez faire plaisir à vos proches geek ou moins geek.

Support de bureau Simpeak

Pour visionner son smartphone sans avoir à le tenir, le support Simpeak est un produit idéal. Dans son format compact er repliable sur lui même, ce support en aluminium permet de tenir le smartphone en position verticale ou horizontale avec un design imaginé pour laisser l’appareil en charge lorsqu’il est posé dessus.

On peut l’utiliser pour bien plus qu’un smartphone tout appareil comme une tablette ou une Nintendo Switch. Elle est d’ailleurs très utile pour un appareil comme la console de Nintendo puisqu’on ne peut nativement pas l’utiliser sur son support en la laissant branchée.

Le support de bureau Simpeak en bref

Design en aluminium

Compatible avec de nombreux appareils

Permet de charger l’appareil sur le support

Retrouvez le support de bureau Simpeak à moins de 13 euros sur Amazon

Support magnétique Aukey pour voitures

Le smartphone est devenu central, même au volant, avec les applications de navigation comme Waze, Google Maps ou Apple Plans, le téléphone a remplacé le bon vieux GPS. Pour pouvoir s’en servir, il faut qu’il tienne quelque part et on rappelle qu’il ne faut pas avoir son appareil à la main au volant. Il faut l’accrocher quelque part et donc le support magnétique Aukey pour voiture est parfait pour ça.

Il fonctionne en deux pièces, un petit sticker à coller sur le dos du smartphone qui contient un aimant puis un support à attacher sur les grilles d’aération de la voiture. Ainsi, pas besoin d’attacher le smartphone avec une pince, il n’y a qu’à le poser contre le support.

Le support magnétique Aukey pour voiture en bref

Plus besoin de « coincer » le smartphone avec des pinces

Le smartphone est bien stabilisé et ne risque pas de tomber

Pas besoin de coque, juste de coller un petit sticker

Retrouvez le suppoort magnétique pour voitures Aukey à moins de 9 euros sur Amazon

Batterie externe 6 700 mAh et 10 000 mAh Anker

Beaucoup de smartphones ont une bonne autonomie, mais parfois, cela n’est pas assez. C’est là qu’une batterie externe rentre en jeu, avec les deux batteries Anker PowerCore II 6 700 mAh et 10 000 mAh, vous aurez de quoi tenir encore plus longtemps. Dans un format compact, ces batteries pourront facilement se glisser dans un sac ou même dans une poche de jean.

Ces deux batteries pourront faire tenir respectivement une charge complète et demie pour le modèle 6 700 mAh à deux et demie pour la 10 000 mAh pour un Samsung Galaxy S10 classique. Un indicateur LED servira à indiquer le niveau de batterie restant dans la batterie. Pour la recharger, elle utilise un câble micro-USB fourni.

Les batteries externes Anker PowerCore II en bref

Une capacité permettant de recharger le smartphone plus d’une fois

Un format compact

Un indicateur LED pour l’autonomie restante

Retrouvez la batterie externe Anker PowerCore II 6 700 mAh à moins de 18 euros sur Amazon

Retrouvez la batterie externe Anker PowerCore II 10 000 mAh à moins de 21 euros sur Amazon

Au moment où nous écrivons ces lignes, la version 10 000 mAh de la batterie est en réduction chez Amazon, lorsqu’elle reviendra à son prix de base, elle sera à 27 euros.

Câble USB-C 2 mètres Aukey

Avoir un câble USB qui fonctionne c’est bien, avoir un câble USB long, c’est mieux ! Avec les câbles Aukey de 2 mètres, vous pourrez facilement brancher votre smartphone et ne pas avoir à vous soucier de le poser loin de la prise électrique (si elle est loin de votre lit par exemple). Avec son fil entouré de nylon, ce câble est bien plus solide que ceux fournis de base avec le smartphone et ne s’emmêle pas.

Câble USB-C oblige, il est compatible avec de nombreux appareils comme un smartphone récent, la Nintendo Switch, les MacBook récents ou certains ordinateurs. Nous sommes en transition vers la nouvelle norme universelle et se procurer un bon câble USB-C est donc une très bonne initiative.

Le câble USB-C 2 mètres Aukey en bref

Un câble long

Fil entouré de nylon pour une plus grande solidité

Compatible avec tous les appareils USB-C

Ce câble est disponible en deux options : USB-C vers USB-A ou USB-C vers USB-C.

Retrouvez le câble USB-C vers USB-C 2 mètres Aukey à moins de 9 euros sur Amazon

Retrouvez le câble USB-C vers USB-A 2 mètres Aukey à moins de 9 euros sur Amazon

Support de charge sans-fil Aukey

Encore un produit Aukey, la marque étant omniprésente dans le monde des accessoires à bas prix pour smartphones, il était logique de la voir produire un chargeur sans-fil. Mais ce n’est pas qu’un simple chargeur puisqu’il fait également office de support pour son smartphone. Ainsi, lorsque l’appareil charge, vous pouvez toujours garder un œil dessus.

De plus, c’est un chargeur sans-fil rapide, montant à une puissance de 10 W, il pourra charger complètement un smartphone en quelques heures. Compatible avec la norme Qi, il fonctionnera avec tous les smartphones supportant la charge sans-fil (même les iPhone). Vous pouvez donc le poser sur votre table de chevet ou votre bureau, il sera toujours utile tout en étant performant. Pour le brancher, il faudra utiliser un câble USB-C, il y en a un fourni dans la boîte.

Le support de charge sans-fil Aukey

Compatible avec la totalité des smartphones Qi

Supporte la charge rapide 10W

Permet de garder le téléphone levé

Retrouvez le support de charge sans-fil Aukey à moins de 21 euros sur Amazon

DVD et Blu-Ray : les meilleurs films à offrir

Un DVD ou un Blu-Ray est toujours une bonne idée de cadeau, malgré l’avènement de Netflix et de Prime Video, les « galettes » n’ont pas besoin de connexion ni d’abonnement. Les lecteurs DVD ou Blu-Ray sont encore souvent présents dans nos salons (la PS4 ou Xbox-One sont des lecteurs Blu-Ray et DVD d’ailleurs).

Nous avons donc sélectionné les meilleures offres pour des films ou des coffrets en DVD ou Blu-Ray pour passer vos meilleures soirées sans avoir à se soucier d’une connexion internet capricieuse.

Pistolet Nerf Fortnite

Nerf a beau sembler viser un public jeune, la marque est toujours très populaire chez certains adultes ayant toujours une « âme d’enfant ». Le blaster Nerf est un modèle le plus populaire, la marque s’est associée avec le jeu Fortnite pour sortir plusieurs produits en collaboration, ainsi est né le blaster Nerf x Fortnite. Il s’inspire de l’esthétique de Fortnite avec un design « cartoonesque » et surtout du blaster disponible directement dans le jeu.

Le canon peut se détacher pour jouer avec une arme plus compacte. Elle tire les fameuses fléchettes en mousse Nerf (6 sont fournies dans la boite) avec un chargeur pouvant en supporter 3. Enfin, pas besoin de batterie ou de piles pour jouer !

Le pistolet Nerf Fortnite en bref

Un design identique au blaster de Fortnite

Facile à manipuler

Pas besoin de piles ou de batterie

Retrouvez le blaster Nerf Fortnite SP-L à moins de 17 euros sur Amazon

Retrouvez le blaster Nerf Fortnite SP-L à moins de 20 euros à la Fnac

Inateck BTSP-10 Plus

Pour moins de 20 euros, difficile de trouver une enceinte Bluetooth performante, mais nos yeux se sont posé sur la Inateck BTSP-10 Plus. Cette enceinte mise sur son prix. Elle fait ce que l’on espère d’une enceinte à 20 euros : avoir des haut-parleurs plus performants que ceux de notre smartphone pour une soirée en petit comité ou en appoint dans une cuisine ou une chambre. Avec son design composé d’hexagones et se basant sur du rouge et du noir, elle est assez jolie et pourra être posée sur un meuble sans gâcher la vue.

Son gros point fort est son autonomie, Inateck annonce près de 15 heures de musique sans avoir à la brancher. Si elle tombe à plat, un câble micro-USB fourni dans la boîte sera nécessaire. Pour ce prix, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Mais à 20 euros, c’est une option simple.

L’enceinte Inateck BTSP-10 Plus en bref

Une énorme autonomie

Un design réussi

Retrouvez l'enceinte Intack BTSP-10 Plus à moins de 20 euros sur Amazon

Série PlayStation Hits

La série de jeux PlayStation Hits est une gamme de jeux à succès de la PlayStation 4 qui sont à présent disponibles au rabais. Y sont présents des jeux exclusifs à la PS4 qui ont été acclamés par la critique à leur sortie comme God of War, Uncharted 4 ou The Last of Us : Remastered à moins de 20 euros.

Que ce soit pour leurs graphismes ou pour leur histoire, ces jeux étaient en premier rang des rayons jeux vidéo il y a encore 1 an ou deux. Par le biais de cette gamme, Sony et les éditeurs des jeux offrent des titres de grande qualité pour un prix imbattable.

Les meilleures offres PlayStation Hits

De nombreux autres jeux sont disponibles dans cette gamme, il suffit de chercher « Playstation Hits » dans la barre de recherche du e-commerçant de votre choix.

Figurines illuminées Pixel Pals

Pour décorer un salon ou une chambre, une petite figurine ne fait jamais de mal. Les Pixel Pals sont des petites figurines pixellisées de personnages emblématiques de la culture geek, sous licence qui plus est ! D’une hauteur de 15 centimètres, elles se rangent facilement sur une étagère ou sur un bureau pour rajouter une touche de Pixel Art à la décoration.

Ces figurines sont aussi des petites lampes ! En insérant deux piles AAA dedans, il sera possible d’allumer la figurine. Ça ne pourra pas remplacer une table de chevet, mais ça ne fait qu’embellir le produit. À la manière d’autres figurines, elles sont numérotées selon le personnage pour le plus grand bonheur des collectionneurs.

Les figurines Pixel Pals en bref

Des personnages sous licence en Pixel Art

Une figurine illuminée

Des modèles numérotés

Retrouvez les Pixel Pals pour moins de 15 euros sur Amazon

Retrouvez les Pixel Pals pour moins de 15 euros à la Fnac

