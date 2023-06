Asus Zenfone 10 officialisé : pourquoi il mérite votre attention

L'Asus Zenfone 10 vient d'être officialisé par Asus. On retrouve tout ce qui a fait la renommée de la gamme : format mini, grosse fiche technique et simplicité d'usage.

Asus s’est petit à petit taillé une place bien à part dans le petit monde des smartphones haut de gamme avec sa série des Zenfone. Seuls smartphones compacts sur le marché, entendre par là dont la diagonale est en dessous des 6 pouces, on a pu penser un temps qu’ils repasseraient sur un format plus classique. Pas encore ! Asus a décidé de garder ce qui fait la spécificité de sa gamme pour le Zenfone 10, la diagonale est bien de 5,9 pouces.

Annoncé ce jeudi 29 juin 2023, le smartphone de la marque taïwanaise conserve tous les marqueurs auxquels ils nous ont habitués. La toute dernière puce Snapdragon 8 Gen 2, de la mémoire LPDDR5X, un stockage UFS 4.0, un écran Oled 144 Hz. Bref, une fiche technique de flagship, le tout à un prix plutôt raisonnable puisque la configuration la plus basse démarre à 800 euros ici.

Un smartphone qui ne se prend pas la tête

Au-delà de cette fiche technique solide et de son format si particulier, l’Asus Zenfone 10 a encore des choses à prouver en matière de photo. Pour y répondre, Asus a décidé d’intégrer un Gimbal hybride axes 2.0 et de nouveaux algorithmes vidéo. Tout cela est adossé à une caméra principale de 50 mégapixels et un module 13 mégapixels en ultra grand-angle. À l’avant, on trouve un capteur 32 mégapixels RGBW pour les selfies, censé produire de bons clichés de nuit.

En dépit de son petit format, le Zenfone 9 nous avait beaucoup impressionnés sur l’autonomie. Avec sa batterie de 4300 mAh, Asus promet une autonomie encore améliorée de 12,9 %. La charge est sans doute l’une des concessions les plus criantes puisqu’elle plafonne à 30 W. Le Zenfone 10 est compatible avec la charge sans fil Qi.

Quelles configurations et à quel prix ?

Trois modèles sont proposés :

8 Go de RAM / 128 Go de stockage, vendu 799 euros. Un seul coloris, Midnight Black. Accessible à la vente à partir de la mi-août ;

8 Go de RAM / 256 Go de stockage, vendu 849 euros. Cinq coloris : Midnight black, Comet White, Aurora Green, Starry Blue et Eclipse Red. Accessible à la vente à partir de début août ;

16 Go de RAM / 512 Go de stockage, vendu 929 euros. Deux coloris : Midnight black et Aurora Green. Accessible à la vente à partir de début août.

