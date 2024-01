Asus ROG Phone 8 et 8 Pro (Edition) dévoilés : l’écran, la puissance et l’IA

Asus présente la série des ROG Phone 8 (qui contient aussi des déclinaisons ROG Phone 8 Pro et Pro Edition. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces appareils qui prétendent au titre de smartphones gaming ultimes.

Aucune concession… ou presque. Voilà l’idée générale qui semble animer les équipes d’Asus quand elles planchent sur un smartphone gaming. À l’instar de ses prédécesseurs, la série Asus Rog Phone 8, fraîchement officialisée, ne déroge pas à cette règle. Il a toutefois le but plus assumé de vouloir aussi séduire un public moins versé dans le jeu vidéo.

Au programme, des performances de très haut vol, un écran ultra soigné, pléthore de fonctionnalités pensées pour améliorer votre expérience en jeu et de l’intelligence artificielle pour être dans l’air du temps. Comptez aussi évidemment sur quelques LED au passage.

Préparez-vous donc à découvrir l’Asus ROG Phone 8 et ses versions un chouïa plus poussées : ROG Phone 8 Pro et ROG Phone 8 Pro Edition. Ces deux modèles Pro reprennent presque toutes les caractéristiques de la version de base et y ajoutent quelques améliorations que nous détaillerons plus bas dans cet article.

Un design gamer, mais presque sobre

Contrairement à certains de ses prédécesseurs, l’Asus ROG Phone 8 ne semble pas crier sur tous les toits qu’il s’agit d’un smartphone dédié au gaming.

ROG Phone 8 // Source : Asus ROG Phone 8 // Source : Asus ROG Phone 8 // Source : Asus

En effet, son design a quelque chose d’étonnamment sobre… du moins au premier abord. On y trouve en effet moins de fioritures esthétiques. Cela ne l’empêche pas d’opter un pour un dos à deux tons (en noir ou en gris) traversé par une ligne diagonale.

Le module photo intrigue aussi un peu avec son format faussement carré (le coin inférieur gauche ne forme pas un angle droit) et son relief assez imposant. Surtout, le logo Republic of Gamers (ROG) est bien mis en avant.

Si bien mis en avant qu’il est évidemment animé par des LED personnalisables.

Au-delà de ça, Asus a procédé à quelques finitions plus travaillées avec des bordures autour de l’écran nettement plus fine par rapport à celle du ROG Phone 7. Cela permet au ROG Phone 8 de proposer la même taille d’écran tout en étant plus contenu dans ses dimensions : 163,8 x 76,8 x 8,9 mm (225 grammes).

D’ailleurs, pour l’écran, il faut savoir que le téléphone profite d’une diagonale de 6,78 pouces avec un affichage Amoled et une définition Full HD+. La technologie LTPO lui permet un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz au quotidien. En jeu, le téléphone peut carrément aller chercher les 165 Hz pour plus de fluidité. Pour la réactivité, comptez sur une fréquence d’échantillonnage tactile à 720 Hz.

Et ce n’est pas tout : la marque met beaucoup en avant la luminosité maximale de l’écan du ROG Phone 8 avec un pic annoncé à 2500 nits.

Enfin, un dernier mot sur le design : Asus clame fièrement que son ROG Phone 8 est le premier smartphone gamer certifié IP68 pour l’étanchéité. L’écran, lui, est protégé par du Gorilla Glass Victus 2.

Un monstre de performances

Les smartphones ROG se dotent toujours de la puce haut de gamme dernier cri de Qualcomm. Pas de surprise donc à retrouver ici un Snapdragon 8 Gen 3 aux manettes du ROG Phone 8.

Sur le modèle de base, la puce est associée à 12 Go de RAM LPDDR5X et un espace de stockage UFS 4.0 de 256 Go.

Pour la chauffe, Asus met en avant un système de refroidissement « révolutionnaire » Rapid-Cooling Conductor. Celui-ci permet de transférer la chaleur directement du processeur vers la surface arrière du smartphone pour l’évacuer aussi efficacement que possible.

À cela s’ajoute l’accessoire AeroActive Cooler X (29 % plus et 10 % plus fin que la génération précédente). Apposé à l’arrière du téléphone, cet objet vendu séparément du ROG Phone 8 classique promet un refroidissement 20 % plus efficace « réduisant la température du dos du boîtier jusqu’à 36 °C ».

Le jeu, le jeu, le jeu… et l’IA

Pour se targuer du statut de smartphone gaming digne de ce nom, l’Asus ROG Phone se dote de quelques fonctions intéressantes pour améliorer l’expérience en jeu.

D’une part, l’une des tranches du smartphone accueille deux zones qui peuvent capter les pressions appliquées avec le doigt. Ainsi, vous pouvez les personnaliser et vous en servir comme des gâchettes en tenant le smartphone à l’horizontale.

Comptez aussi sur l’outil X Sense 2.0 qui permet d’enrichir les interactions sur certains jeux compatibles comme Genshin Impact, Arena of Valor ou Honkai: Star Rail. Cette fonction prétend s’appuyer sur l’IA pour reconnaître certains événements importants pendant la partie pour fournir des aides et des conseils.

Vous pouvez ajuster quelques préférences et faire en sorte que votre personnage ramasse automatiquement certains items. Il est possible aussi de verrouiller facilement sa course ou de faire avancer plus vite les scènes de dialogue.

L’intelligence artificielle intervient aussi dans l’option AI Grabber qui permet de copier des mots ou des bouts de phrase directement de l’interface du jeu. Cela permet de lancer une recherche derrière afin de trouver, par exemple, une aide en ligne.

L’IA est aussi à l’honneur pour vous permettre d’utiliser le langage naturel lorsque vous faites une recherche dans les paramètres du téléphone, dans le launcher ou dans la galerie photo. On retrouve aussi l’IA pour générer des fonds d’écran « grâce à la technologie Stable Diffusion ». Asus dégaine aussi l’argument de l’IA pour promettre une annulation des bruits parasites au top lors des appels ou des communications en jeu.

Ah, et sachez qu’on a droit à Android 14 nativement pour servir de base à l’interface esthétiquement marquée du ROG Phone 8.

Photo et batterie

Malgré tout cela, l’Asus ROG Phone 8 veut aussi rester attrayant pour les personnes qui n’accordent pas autant d’importance aux jeux vidéo. Il tient donc aussi à séduire avec sa partie photo.

On trouve ainsi trois capteurs photo à l’arrière.

caméra principale de 50 Mpx (f/1,9, équivalent 24 mm), stabilisateur gimbal « hybride » sur 6 axes ;

(f/1,9, équivalent 24 mm), stabilisateur gimbal « hybride » sur 6 axes ; ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2) ;

(f/2,2) ; téléobjectif x3 de 32 Mpx (f/2,4) avec OIS et pixel binning (cliché de 8 Mpx) pour être plus efficace en faible luminosité.

L’accent est notamment mis sur la stabilité des prises de vue pour de belles photos et vidéos nettes même dans des conditions lumineuses complexes.

Pour le zoom, c’est la première fois qu’un smartphone ROG dispose d’un téléobjectif x3. Celui-ci promet notamment de débloquer une bonne qualité d’image jusqu’à un grossissement x30 numérique.

Pour ce qui est des selfies, le capteur frontal de 32 Mpx voit plus large avec un champ de vision passant de 73 à 90 degrés (plus pratique pour les photos de groupe).

Quant à la batterie, l’Asus ROG Phone s’appuie sur une capacité de 5 500 mAh pour « tenir environ une journée complète sans recharge ». La charge rapide monte jusqu’à 65 W en filaire. Sans fil, on est plafonné à 15 W.

Les ROG Phone 8 Pro et ROG Phone 8 Pro Edition

Voilà beaucoup d’informations pour le ROG Phone 8 classique. Or, il existe aussi deux versions labellisées Pro qui poussent certains détails plus loin.

La différence la plus visible s’invite sur le dos des modèles Pro. Un écran de 341 Mini-LED baptisé « AniMe Vision » est en effet présent à l’arrière. Il peut afficher des GIF monochromes de 254 x 128 pixels. Celui-ci veut permettre aux utilisatrices et aux utilisateurs « d’exprimer leur personnalité et leur créativité ».

Vous pouvez le personnaliser en paramétrant les animations qui vous plaisent le plus et même en importer certaines créées par vous ou d’autres personnes. Asus invite d’ailleurs chacun à se partager les animations en collant deux ROG Phone 8 (Edition) dos à dos via le NFC et même à découvrir des animations secrètes.

Aussi, le ROG Phone 8 Pro profite de 16 Go de RAM pour 512 Go de stockage. Enfin, le ROG Phone 8 Pro a droit à 24 Go de RAM et à 1 To de stockage. C’est aussi le seul des trois déclinaisons à être fournie avec l’accessoire AeroActive Cooler X.

Prix et date de sortie des Asus ROG Phone 8

L’Asus Rog Phone 8 est affiché au prix conseillé de 1099, 99 euros en France et existe en gris et en noir. Il sera disponible à partir du 31 janvier.

Le ROG Phone 8 Pro, lui, monte à 1199,99 euros et n’existe qu’en noir avec une commercialisation le même jour. Quant au ROG Phone 8 Pro Edition, il se lance à 1499,99 euros à partir du 7 février et en exclusivité sur le site de la marque. Uniquement en noir, lui aussi.

Enfin, sachez que l’AeroActive Cooler X a une valeur de 79,99 euros.