BMW i5 : on connaît enfin son autonomie, à mi-chemin entre les Tesla Model 3 et Model S

Encore au stade de prototype, la future BMW i5 a fait ses premiers tours de roues au mains de quelques journalistes. L'occasion d'en apprendre plus sur la berline électrique, qui devrait aller chasser sur les terres des Tesla Model 3 et Tesla Model S avec son autonomie, ses deux versions et sa conduite autonome et ses mises à jour à distance.

Comme tous les constructeurs, BMW va aussi devoir se plier aux exigences de l’Union Européenne et ne plus vendre que des voitures électriques à partir de 2035. Ce qui ne devrait pas trop poser de problèmes, la firme allemande possédant déjà une gamme assez riche, avec ses i4, i7 et autres iX1, iX3 et iX. Mais elle ne compte évidemment pas s’arrêter là et prépare déjà le lancement d’autres modèles pour les prochaines années.

Une voiture qui double toute seule (ou presque)

Quelques mois après avoir levé le voile sur son étonnant concept i Vision Dee lors du CES de Las Vegas en janvier dernier, le constructeur fait à nouveau parler de lui. Cette fois-ci, pour un modèle qui verra bel et bien le jour, puisqu’il s’agit de la future i5 électrique. Certains journalistes ont eu la chance de pouvoir en prendre le volant, sous la forme d’un prototype encore camouflé. Impossible de voir ses lignes, mais le site BMW Blog évoque tout de même des jantes allant jusqu’à 21 pouces.

BMW annonce également un Cx (coefficient de trainée) de seulement 0,23, strictement identique à celui de la Tesla Model 3. Il faudra donc patienter avant d’en savoir plus au sujet du design, mais également du poste de conduite. En revanche, on connaît certaines spécificités de la berline électrique, qui se déclinera également en break. Celle-ci est notamment équipée de la conduite autonome, de niveau 2 +.

Ce système associe toujours un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien de voie, mais s’offre également une nouvelle fonctionnalité de changement de voie sans les mains. C’est en fait la voiture qui suggère au conducteur d’initier un dépassement. Il suffit ensuite de regarder dans le rétroviseur pour que la voiture déboite d’elle-même, en en ayant activé le clignotant. Une technologie qui rappelle celle de Tesla aux États-Unis, bien que les deux ne fonctionnent pas exactement de la même manière.

La voiture est également équipée du système de stationnement à distance et de l’assistant en marche arrière, qui enregistre les 50 derniers mètres effectués. Si l’on ne sait encore rien du système d’infodivertissement embarqué dans la berline, les journalistes qui l’ont essayée nous indiquent que celle-ci est équipée de la connectivité 5G et des mises à jour OTA à distance et a priori de BMW iDrive OS 8.5.

Une autonomie qui s’approche des 600 km

Si BMW n’avait jusqu’alors pas donné de détails sur les motorisations de sa future i5, voilà que l’on en sait enfin un peu plus. La berline se déclinera en deux versions, à savoir eDrive40 et M60 xDrive, affichant des puissances respectives de 335 et 590 chevaux tandis que le couple n’est pas encore connu. Dans tous les cas, cette nouvelle arrivante dans la gamme reprendra la plateforme CLAR, qui sera à terme remplacée par la Neue Klasse sur les prochains modèles électriques.

Pour le moment, on ne connaît pas encore les chiffres du 0 à 100 km/h ni la capacité des batteries de la berline. Cependant, on sait déjà que celle-ci affichera une autonomie s’approchant de la barre des 600 km selon le cycle WLTP, ce qui n’est pas forcément indispensable, mais qui devrait rassurer les conducteurs.

Dans le détail, la version propulsion eDrive40 annoncerait entre 468 et 582 km d’autonomie, contre 436 à 516 km pour la version M60 xDrive. Dans son communiqué de presse, le constructeur allemand annonce une consommation (avec les pertes de recharge) comprise entre 16 et 19,7 kWh / 100 km pour la propulsion et 17,9 et 21,2 kWh / 100 km pour la transmission intégrale. On imagine alors une batterie d’une capacité comprise entre 80 et 90 kWh.

À titre de comparaison, Tesla annonce entre 14,4 et 16,5 kWh / 100 km sur la Tesla Model 3 et entre 17,5 et 18,7 kWh / 100 km sur la Tesla Model S avec jusqu’à 626 km d’autonomie pour la première et 723 km pour la seconde avec des batteries de 80 et 95 kWh.

Le temps de charge de la BMW i5 n’a quant à lui pas été précisé. On sait que cette i5 sera dotée de la conduite à une pédale et de de plusieurs modes de régénération.

Un mode Max Range permettra également d’optimiser la consommation afin d’accroître l’autonomie de 25 % environ. Pour cela, la voiture sera limitée à 90 km/h et la puissance du moteur sera réduite. À noter que cette rivale de la Mercedes EQE est également dotée de roues arrière directrices pour un comportement plus agile, mais uniquement à hautes vitesses. Globalement, les premières impressions de conduite sont plutôt bonnes, comme le rapporte le site InsideEVs qui a pu la tester. Ce dernier salue la bonne tenue de route de la voiture et son amortissement satisfaisant.

Prix et disponibilité

Prévue pour la fin de l’année, cette nouvelle BMW i5 devrait afficher un prix tournant autour des 80 000 euros. Elle ne sera donc pas éligible au bonus écologique, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros. La nouvelle voiture électrique de BMW sera entièrement dévoilée le 23 mai prochain et la production devrait démarrer cet été en Allemagne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.