Honor lance son tueur de Galaxy Z Fold 5, le Honor Magic V2

La marque chinoise a annoncé le lancement chinois du Honor Magic V2, un smartphone pliable qui vient concurrencer le futur Galaxy Z Fold 5. Il s'agit d'une suite directe au Honor Magic V. Une sortie en France n'est pas à exclure puisque le Honor Magic Vs, variation du Honor Magic V était sortie par chez nous.

Alors que le Samsung Galaxy Z Fold 5 sera lancé dans moins de deux semaines, Honor vient faire des siennes en annonçant son deuxième smartphone pliable. Il s’agit du Honor Magic V2, toujours au format livre, lancé ce jour en Chine.

Deux écrans qui s’annoncent sublimes

L’écran interne est une dalle Oled LTPO au format 9,78:9, ce qui veut dire que son taux de rafraîchissement peut significativement baisser (en dessous de 60 Hz) afin de consommer le moins possible. Un écran qui peut afficher 1,07 milliard de couleurs au total.

Quant à l’écran externe, c’est aussi une dalle Oled qui monte à 120 Hz, au format 20:9, plus classique bien sûr. Il a une luminosité maximale de 2500 cd/m², quand l’écran interne se content de 1600 cd/m², ce qui a l’air excellent. Comme d’habitude chez Honor, on trouve des fonctions pour adapter la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante, ou d’autres pour prévenir la fatigue oculaire et l’impact sur le cycle circadien.

Un design soigné

Comme d’habitude, le constructeur met en avant ses choix de design. Ici, c’est la finesse et le poids qui sont promus. 213 grammes au total et une épaisseur de 9,9 mm (plié). Si on n’atteint pas les mesures d’un smartphone « classique » (dont l’écran ne se plie pas), on s’en rapproche tout de même. Honor assure par ailleurs que son modèle est capable de résister à plus de 400 000 pliages, ce qui équivaut à 100 pliages par jour durant dix ans.

Le tout renferme une double batterie d’une capacité totale de 5000 mAh. Elle peut se recharger à une puissance maximale de 66 W. Le fabricant n’a toutefois pas annoncé d’autonomie pour son Honor Magic V2.

Un module photo complet et Android 13

Sur la partie photo du Honor Magic V2, on trouve cinq capteurs photo :

Un capteur principal de 50 Mpx (f/1.9) ;

Un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx (f/2.0) ;

Un téléobjectif de 20 Mpx (f/2.4) ;

Deux capteurs selfies de 16 MPx (f/2.2).

Côté OS, on trouve l’interface MagicOS 7.2, basée sur Android 13 sur ce smartphone Honor. Parmi les ajouts apportés sur ce modèle précisément, on trouve une fonction permettant « de séparer facilement les applications professionnelles des applications personnelles. »

Honor n’a pas annoncé de durée de mise à jour sur ce modèle. Un système d’exploitation qui fonctionne grâce au SoC de Qualcomm dédié aux smartphones hauts de gamme de 2023, le Snapdragon 8 Gen 2, couplé à un GPU Adreno 740 et à 16 Go de RAM.

Prix et disponibilité du Honor Magic V2

Le Honor Magic V2 est disponible en Chine uniquement dans les coloris noir, or, soie, violet et soie noire (version avec un cuir végétal). Il est actuellement en pré-commandes là-bas dans différentes versions :

256 Go de stockage pour 8999 RMB, soit 1130 euros environ ;

512 Go de stockage pour 9999 RMB, soit 1255 euros environ ;

1 To de stockage pour 11999 RMB, soit 1507 euros environ.

Pour le moment, Honor n’a pas indiqué si le Magic V2 sera disponible autre part, comme en Europe. Pour rappel, le Honor Magic Vs est commercialisé chez nous depuis le mois de mai.

