OnePlus Nord CE 2 officialisé : formule classique, promesse solide

Le OnePlus Nord CE 2 vient d'être officiellement présenté. Derrière le nom un peu particulier se cache un smartphone aux caractéristiques qui semblent prometteuses sur le papier.

Son nom évoque l’école primaire — « CE2 » –, mais il a bien l’intention de jouer dans la cour des grands. Le OnePlus Nord CE 2 vient d’être officialisé avec une fiche technique solide pour le milieu de gamme qui a de quoi séduire celles et ceux en quête d’un smartphone complet ne coûtant pas trop cher.

Il faut dire que la gamme Nord de OnePlus assume pleinement le fait de ne pas s’adresser à la base de fans de la marque, préférant séduire un public aussi large que possible. Pour ce faire, le OnePlus Nord CE 2 mise notamment sur des dimensions intéressantes, notamment au niveau de l’épaisseur très modérée sous la barre des 8 mm (7,8 mm). À cela s’ajoute un poids de seulement 173 grammes.

Une fiche technique intéressante sur le papier

Pas d’inquiétude sur l’écran, on profite ici d’un affichage AMOLED pour jouir d’un bon contraste. La dalle a une diagonale de 6,43 pouces, une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Le tout est d’ailleurs protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Pour les performances, le OnePlus Nord CE 2 s’appuie sur une puce de MediaTek, le Dimensity 900. Le SoC est associé ici à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2 (extensible jusqu’à 1 To). En dehors de France, vous pourrez trouver une déclinaison avec seulement 6 Go de mémoire vive.

Pour la photo, le bloc photo arrière est couvert de la même couche plastique que le reste du dos. On distingue surtout la caméra grand-angle (64 Mpx, f/1,7) et celle pour l’ultra grand-angle (8 Mpx, f/2,2, 119 degrés). Or, juste au-dessus du flash, on peut aussi voir l’appareil photo bien plus discret dédié à la macro (2 Mpx, f/2,4).

Le rapprochement entre OnePlus et Oppo

Comptez sur une définition de 16 mégapixels pour le capteur photo frontal, avec un objectif ouvrant à f/2,4. N’oublions pas non plus la batterie de 4500 mAh compatible avec un chargeur rapide de 65 W comme Super VOOC, conçu avec la marque cousine Oppo.

D’ailleurs, le rapprochement entre OnePlus et Oppo passe aussi par le logiciel avec une plateforme commune pour les interfaces OxygenOS et ColorOS. Ici, le Nord CE 2 goûte encore à OxygenOS 11 (Android 11), mais les responsables de la marque promettent que la collaboration étroite avec Oppo va permettre des mises à jour plus rapides. Le passage à Android 12 est d’ailleurs prévu pour très bientôt si l’on en croit un porte-parole en France.

La compatibilité avec le réseau 5G est par ailleurs de la partie, tout comme un lecteur d’empreintes dans l’écran. Enfin, il faut souligner la présence d’une prise jack 3,5 mm.

Prix et date de sortie en France du OnePlus Nord CE 2

Le OnePlus Nord CE 2 débarquera sur le marché français dès le 10 mars 2022 — avec des précommandes qui ouvrent le 3 mars. Vous le trouverez chez Amazon, Fnac et Darty en plus du site officiel du constructeur.

Vous le trouverez en gris et en bleu au prix conseillé de 369 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.